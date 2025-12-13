میلی صفحه خبر لوگو بالا
آسمان به زمین بیاید خلع سلاح محقق نخواهد شد

نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است

دبیر کل حزب الله لبنان طی سخنانی در گردهمایی فاطمیون به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) با اشاره به طرح های خطرناک علیه لبنان از دولت این کشور خواست که از امتیاز دادن دست بردارد.
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است

به گزارش تابناک به نقل از العهد، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در گردهمایی فاطمیون به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) گفت: شیخ نبیل قاووق از چهره های برجسته مقاومت است.

دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه از فعالیت دست اندرکاران گردهمایی فاطمیون تمجید و اعلام کرد: ما باید از دست اندرکاران این گردهمایی بزرگ فاطمیون تشکر کنیم، گردهمایی‌ای که بیانگر این محیط، روند و اعتقاد راسخ مرتبط با حزب‌الله و مقاومت است. حضرت فاطمه (سلام الله علیها) الگویی برای زنان و مردان است و جایگاه والایی دارد.

شیخ نعیم قاسم در ادامه به تمجید از زنان مقاومت پرداخت و گفت: امروز ما گرد هم آمده‌ایم تا بار دیگر با مقاومت، حزب‌الله و سید حسن نصرالله، سید شهیدان امت اسلامی، بنیانگذار این جنبش تجدید عهد کنیم.

دبیر کل حزب الله بر ضرورت نقش بارز زنان در همه عرصه ها به ویژه تربیت خانواده و حمایت از مقاومت تاکید کرد.

وی ادامه داد: دولت مسئول تثبیت حاکمیت و استقلال لبنان است. مقاومت در راستای اجرای توافق آتش بس به تعهدات خود به طورکامل عمل کرده و حامی دولت بوده است. ما در برابر مرحله جدیدی قرار داریم که رویکردی مختلف را می طلبد. از زمان برقراری آتش بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ ما وارد مرحله جدیدی شده ایم.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: حملات اسرائیل خطری برای لبنان و برای ماست. بازدارندگی در برابر دشمن یک استثناست. دستاوردهای مقاومت با آزادسازی سنجیده می‌شود.

وی افزود: ماموریت اساسی مقاومت آزادسازی است. مقاومتی در دنیا وجود ندارد که ظرف مدت ۱۷ سال بتواند در برابر دشمن بازدارندگی ایجاد کند و این بازدارندگی استثنایی است. دولت و ارتش باید بازدارندگی در برابر دشمن ایجاد کنند و مقاومت حامی آنهاست. مقاومت آماده همکاری کامل با ارتش لبنان است. اگر اسرائیل تاخت و تاز می کند ما باید خواهان خلع سلاح نیروها شویم؟

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: اگر ارتش ناتوان از حمایت است باید خواهان خلع سلاح شویم؟ وظیفه مقاومت حمایت و پشتیبانی است و اینکه به آزادسازی اراضی کمک کند. مقاومت با یک استراتژی دفاعی برای بهره‌گیری از قدرت و مقاومت لبنان موافق است اما مخالف تسلیم و سازش با آمریکا و اسرائیل است. در صورت تسلیم شدن لبنانی باقی نخواهد ماند و اوضاع سوریه الگو و نمونه پیش روی ماست.

وی افزود: مشکل دولت مشکل تحریم های تحمیلی و فساد فراگیر است. انحصار سلاح به این شکل به منزله نابودی توان لبنان است. رژیم اسرائیل تهدید می کند و تنها راه از نگاه آن تسلیم شدن است و اینکه لبنان تحت اداره اسرائیلی باشد. تسلیم شدن زوال لبنان را به همراه دارد. طرح دشمن اسرائیلی پس از ترور نصرالله و فرماندهان شهید نابودی حزب الله و از بین بردن مقاومت بود.

نعیم قاسم گفت: با وحدت و ثبات ما جنگی رخ نمی دهد. حضور مقاومت یعنی زندگی و ملت و سربلندی. ما در نبرد اولی الباس موفق شدیم که هدف دشمن را در نابودی حزب الله و از بین بردن مقاومت خنثی کنیم.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: آمریکا بداند که ما دفاع خواهیم کرد و اگر آسمان به زمین بیاید خلع سلاح محقق نخواهد شد تا هدف اسرائیل محقق شود و اگر دنیا علیه لبنان به جنگ برخیزد خلع سلاحی در کار نخواهد بود. اگر جنگی رخ دهد اهدافش محقق نخواهد شد و این کاملاً برای ما عیان است. ما به شما اجازه نخواهیم داد. این رخ نخواهد داد ما فرزندان امام حسین (ع) هستیم.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: مقاومت چهار دستاورد بزرگ محقق کرد، اراضی را آزاد کرد و در برابر چالشها ایستاد و بازدارندگی در برابر دشمن در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ ایجاد کرد و حمله به لبنان را خنثی کرد و مقاومت اسطوره ای از سوی مقاومت رقم خورد.

وی گفت: این روایت ما و این موضع ماست که از آن کوتاه نخواهیم آمد. این موضع، شرافتمندانه‌ترین موضع ملی است و نیازی به تأیید کسانی با سابقه تاریک و سیاه ندارد.

نعیم قاسم تاکید کرد: باراک به دنبال ملحق کردن لبنان به سوریه است و اقلیت‌ها در این دریای وسیع سوریه گم می‌شوند یا مهاجرت می‌کنند. با وجود اسرائیل، مسلمانان و مسیحیان جایی در لبنان ندارند. اگر لبنان تسلیم شود تاریخ آن محو می شود و بدون آینده می شود.

وی خطاب به دولتمردان این کشور گفت: از امتیازدهی دست بردارید آیا حرفهای سفیر آمریکا مبنی بر اینکه مذاکرات یک موضوع است و تداوم حملات اسرائیل موضوع دیگر است را نشنیده اید؟ این منطقی آشکار است که مذاکرات مسیری مستقل دارد و اینکه به منزله تداوم حملات است پس فایده مذاکرات چیست؟

وی افزود: مشکل دولت انحصار سلاح به منظور پیشرفت کشور نیست بلکه انحصار سلاح به این شکلی که الان مطرح می شود خواست آمریکایی و اسرائیلی است. مروجان انحصار سلاح فتنه افکن و مروجان فساد هستند که حق اظهارنظر ندارند.

دبیر کل حزب الله لبنان همچنین به اذعان اشغالگران به ناکامی در جنگ در علیه لبنان اشاره کرد و مقاومت را به مثابه شریان زندگی دانست.

وی با اشاره به اینکه با وحدت و پایداری لبنان جنگی رخ نخواهد داد گفت: در هر صورت اگر جنگی هم رخ دهد به اهدافش نخواهد رسید. اسرائیل بدون آمریکا به سمت جنگ پیش نمی رود.

دبیر کل حزب الله لبنان ضمن انتقاد شدید از حامیان خلع سلاح مقاومت گفت: اگر ارتش توان حمایت نداشته باشد آیا باید خواهان خلع سلاحش شویم؟ خیر اگر توان حمایت نداشته باشد باید از نظر تسلیحاتی آنرا تقویت کنیم. اگر اسرائیل به تحرکات خود ادامه می دهد باید خواهان خلع سلاح مقاومت شویم یا از این نیرو برای پشتیبانی ارتش و حمایت کشور در برابر اشغالگر استفاده کنیم؟

وی ضمن هشدار درباره طرح خطرناک گفت: این طرح بسیار خطرناک است و ممکن است که لبنانی نماند. دولت از امتیازدهی دست بردارد. خواهان گرفتن قدرت لبنان هستند نمی خواهند که ارتش لبنان قدرت داشته باشد. مقاومت خلع سلاح نخواهد شد و انحصار سلاح، خواسته آمریکایی-اسرائیلی است. از موضع مان دست نخواهیم کشید و این موضعی شریف و مهین پرستانه است که به گواهی کسانی که سابقه تاریخی و جنایتکارانه و سیاه دارند، نیاز ندارد. به دنبال تضعیف مقاومت هستند و اینکه ارتش سلاح اندکی داشته باشد.

شیخ نعیم قاسم گفت: از ما نخواهید که از خودمان دفاع نکنیم. دولت از حمایت از شهروندانش ناتوان است. از دولت می خواهم که بازنگری کند و در محاسبات خود تجدید نظر کند. اول توافق را اجرایی کند و آنگاه درباره راهبرد دفاعی بحث کند.

