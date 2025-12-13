اعلام سه روز عزای عمومی در سمنان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از سمنان، استاندار سمنان در پی ارتحال امام‌جمعهٔ پیشین سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان سه روز عزای عمومی در استان اعلام کرد و بنابراین دوشنبه در سمنان تعطیل عمومی است و سه‌شنبه هم مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی شهرستان دامغان به‌صورت دورکار فعالیت خواهند داشت.

رئیس مجلس درگذشت آیت‌الله شاهچراغی را تسلیت گفت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در متن این پیام آورده است: درگذشت این روحانی مجاهد و فقیه وارسته موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

وی همچنین در پیام تسلیت خود تأکید کرده است: آیت‌الله شاهچراغی عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف دینی، خدمت به نظام اسلامی و ایفای مسئولیت‌های علمی، فرهنگی و انقلابی سپری کرد و آثار حضور مؤثر ایشان در عرصه‌های مختلف همواره در یادها باقی خواهد ماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی این ضایعه را به بیت مکرم آیت‌الله شاهچراغی به‌ویژه سید محمدتقی شاهچراغی، شاگردان، ارادتمندان و مردم مؤمن استان سمنان تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرده است.