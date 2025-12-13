نماینده ارتش اسرائیل اظهار کرد، سرعت تولید موشکهای بالستیک در ایران افزایش داشته است، در جنگ بعدی ایران امکان شلیک ۵۰۰ تا هزار موشک را به طور همزمان دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ نماینده ارتش اسرائیل اظهار کرد، سرعت تولید موشک‌های بالستیک در ایران افزایش داشته است، در جنگ بعدی ایران امکان شلیک ۵۰۰ تا هزار موشک را به طور همزمان دارد.

به نقل از یدیعوت آحارانوت نماینده ارتش رژیم صهیونیستی با حضور در جلسه در کمیته امور خارجی و امنیتی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) عنوان کرد، منابع غربی اذعان کرده‌اند که در درگیری بعدی، ایران توانایی شلیک همزمان موشک با تعداد بالا به سمت اسرائیل را دارد. وی این میزان را بین ۵۰۰ تا هزار موشک تخمین زده است.

در این جلسه کنست که محرمانه بوده و فقط اطلاعات محدودی از آن منتشر شده است؛ نماینده ارتش رژیم صهیونیستی عنوان کرده است؛ ایران حدود شش ماه پس از جنگ ۱۲ روزه، تولید موشک‌های بالستیک را مانند قبل و حتی با سرعت بیشتر، آغاز کرده است.

یدیعوت آحارانوت در ادامه گزارش خود مدعی شد، آخرین رزمایش‌های ایران در حالی برگزار می‌شوند که گزارش‌های مختلفی پیرامون تلاش ایران برای بازیابی توانمدی‌های نظامی خود، به ویژه موشک‌های بالستیک که در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل آسیب دیده بودند، وجود دارد.

همچنین در خصوص بقای فعالیت برنامه هسته‌ای ایران تردید‌هایی وجود دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا می‌کند زیرساخت فناوری هسته‌ای ایران به طور کامل نابود شده است؛ اما خود تهران این موضوع را تکذیب کرده است.