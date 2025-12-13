مشاهده پشه آئدس در ۱۱ استان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس تازهترین دادههای نظام مراقبت بیماریهای واگیر، تب دِنگی همچنان بهعنوان یکی از بیماریهای قابل توجه منتقله از پشه در کشور تحت رصد دقیق قرار دارد و آمارها از شناسایی موارد قابل توجهی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حکایت دارد.
طبق این گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۲۱ آذر، در مجموع ۱۱۰۷ بیمار مبتلا به تب دِنگی در کشور شناسایی شدهاند. از این تعداد، ۸۲۸ مورد در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی چابهار گزارش شده که ۷۴۷ نفر بومی بوده و ۸۱ نفر در کشور پاکستان آلوده شدهاند. در بندرعباس نیز ۲۵۵ مورد قطعی به ثبت رسیده که از این میان ۲۴۹ نفر بومی بوده و ۶ نفر سابقه آلودگی در پاکستان داشتهاند. همچنین ۱۲ بیمار در زاهدان گزارش شدهاند که ۵ نفر سابقه سفر به چابهار و ۷ نفر سابقه ابتلا در پاکستان داشتهاند. در ایرانشهر نیز ۴ بیمار شناسایی شدهاند که ۳ نفر با سابقه سفر به چابهار و یک نفر با سابقه آلودگی در پاکستان بودهاند.
علاوه بر این، یک بیمار در گراش با سابقه سفر به بندرعباس، یک بیمار در قزوین با سابقه سفر به هندوستان و ۲ بیمار در یزد، یک بیمار در بیرجند و ۳ بیمار در تهران گزارش شدهاند که همگی سابقه سفر به چابهار داشتهاند.
در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۱۲۶ مورد تب دِنگی در کشور تشخیص داده شد.
کدام استانهای کشور درگیر ابتلا به تب دنگی هستند؟
در حال حاضر پشه آئدس در تمامی نقاط استان گیلان، استان مازندران در تمامی شهرستانهای استان به جز شهرستانهای نکا، سواد کوه، بهشهر، کلاردشت و گلوگاه، هرمزگان، سیستان و بلوچستان (در شهرستانهای چابهار و کنارک)، بوشهر (در شهرستانهای عسلویه، کنگان، جم، دیر و برازجان)، فارس (شهرستان مهر و شهر کازرون)، کرمان (جیرفت)، اردبیل (در شهرستانهای بیلهسوار و اصلاندوز)، استان آذربایجان شرقی (در شهرستانهای خدافرین، هوراند و کلیبر)، استان قزوین (رازمیان) و استان زنجان (شهرستان طارم) گزارش شده است.
تب دنگی چگونه منتقل میشود؟
تب دِنگی توسط پشههای آئدس از فرد آلوده به سالم منتقل میشود. این پشهها با نیش زدن فرد آلوده، ویروس را وارد بدن خود کرده و سپس با نیش زدن فرد سالم، ویروس را به خون او منتقل میکنند. پس از گذشت چند روز، علائم بیماری در فرد مبتلا ظاهر میشود.
علائم تب دنگی چیست؟
علائم معمولاً ۴ تا ۷ روز پس از نیش پشه آلوده بروز میکند و شامل تب بالا تا ۴۰ درجه سانتیگراد، سردرد، دردهای عضلانی و مفصلی، حالت تهوع، استفراغ، درد پشت چشمها، تورم غدد لنفاوی و بثورات پوستی قرمز رنگ شبیه سرخک است.
تشخیص بیماری بر اساس علائم بالینی، سابقه سفر به مناطق آلوده و در صورت لزوم انجام آزمایشهای اختصاصی صورت میگیرد.
برای پیشگیری از تب دنگی چه کار کنیم؟
کارشناسان تأکید میکنند مبارزه با پشهها و جلوگیری از نیش زدن آنها مهمترین راه پیشگیری از تب دِنگی و سایر بیماریهای منتقله از پشه آئدس است. حذف محلهای تجمع آب، رعایت نکات بهداشتی محیطی، استفاده از وسایل محافظتی فردی و توجه به هشدارهای بهداشتی، نقش مؤثری در کاهش خطر ابتلا به این بیماری دارد.