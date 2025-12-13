میلی صفحه خبر لوگو بالا
شادی صهیونیست‌ها از شعار حامیان پهلوی

بن‌سبطی سخنگوی سابق رژیم صهیونیستی در توئیتی نوشته است: از زمان انقلاب ایران تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است - مردم در مسجد باشند یا شعار «زنده باد شاه» و «شاه را برگردانید» سر دهند! این فوق‌العاده است» 
کد خبر: ۱۳۴۵۶۳۵
| |
20151 بازدید
|
۲۰
شادی صهیونیست‌ها از شعار حامیان پهلوی

به گزارش تابناک؛ بن سبطی سخنگوی سابق رژیم صهیونیستی که از سردادن شعار در حمایت از پهلوی توسط چند عنصر وطن فروش در حاشیه مراسم ختم علیکردی ذوق کرده، در توئیتی نوشته است: از زمان انقلاب ایران تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است - مردم در مسجد باشند یا شعار «زنده باد شاه» و «شاه را برگردانید» سر دهند! این فوق‌العاده است» 

نکته قابل تامل اینجاست که در اقدامات اخیر گروه تروریستی پهلوی چهره های مختلف رژیم به صورت اشکار حمایت خود را نشان داده اند. بطور مثال در ماجرای سناریوی شکست خورده حضور دو ارتشی نما در مترو، گیلا گاملیل وزیر سابق اطلاعات اسرائیل، در توئیتی حمایت خود را از آن اقدام نشان میدهد. 

و حالا هم در ماجرای اخیر مشهد که سلطنت طلبان سعی دارند آن را مصادره کنند، بار دیگر شاهد حمایت برخی چهره های رژیم هستیم، این حمایت ها بار دیگر اثبات میکند، اسرائیل و گروه تروریستی پهلوی امنیت مردم را هدف قرار داده و دست به دست هم به دنبال التهاب آفرینی در کشور هستند!

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۲۰
سعید الهی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
20
68
پاسخ
مرگ بر وطن فروش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
70
60
پاسخ
لعنت بر تروریست های کودک کش و ادمکش پهلوی ، ۱۰۰ ساله که کشور را نابود کردند
سهیل بشردوست
|
Germany
|
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
31
59
پاسخ
خب همینطوری جامعه ایران رو ارزیابی می کنید که نفستون دو هفته نشده بریده شد از حملات ایران
زن ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
62
48
پاسخ
لعنت آمون برشاه وحامیانش .که هردو قشر ازنعمت مغزوشعور بی بهره اند.
حامی خون شهدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
67
49
پاسخ
لعنت خدا بر رژیم ساواکی ستم شاهی پهلوی و حامیانش
مرگ بر رژیم اشغالگر وجنایتکار صهیونیستی
مرگ بر آمریکای تحریم کننده و تروریست
پاینده و جاوید باد ابر قدرت عزت آفرین جمهوری اسلامی
لعنت خدا بر حامیان زن زندگی و حرام زدگی
علی رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
66
49
پاسخ
رژیم منحوس پهلوی از اول انقلاب بیش از دهها هزار جوان را کشت
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
65
45
پاسخ
یه مشت سگ خود فروخته حرامزاده اند آن هم سگ صهیون ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
43
60
پاسخ
خب چرا به جای پهلوی ها، شما با آمریکا و اسرائیل دوست نمیشین.

چی جز ضرر از روس و عرب و چین به ما رسیده ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
59
51
پاسخ
خاک تو سر حامیان رژیم جنایتکار پهلوی .اینها نادان هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
57
46
پاسخ
وقتی برخورد نشه و مماشات شه نتیجه ش همین میشه
