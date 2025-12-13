بن‌سبطی سخنگوی سابق رژیم صهیونیستی در توئیتی نوشته است: از زمان انقلاب ایران تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است - مردم در مسجد باشند یا شعار «زنده باد شاه» و «شاه را برگردانید» سر دهند! این فوق‌العاده است»

به گزارش تابناک؛ بن سبطی سخنگوی سابق رژیم صهیونیستی که از سردادن شعار در حمایت از پهلوی توسط چند عنصر وطن فروش در حاشیه مراسم ختم علیکردی ذوق کرده، در توئیتی نوشته است: از زمان انقلاب ایران تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است - مردم در مسجد باشند یا شعار «زنده باد شاه» و «شاه را برگردانید» سر دهند! این فوق‌العاده است»

نکته قابل تامل اینجاست که در اقدامات اخیر گروه تروریستی پهلوی چهره های مختلف رژیم به صورت اشکار حمایت خود را نشان داده اند. بطور مثال در ماجرای سناریوی شکست خورده حضور دو ارتشی نما در مترو، گیلا گاملیل وزیر سابق اطلاعات اسرائیل، در توئیتی حمایت خود را از آن اقدام نشان میدهد.

و حالا هم در ماجرای اخیر مشهد که سلطنت طلبان سعی دارند آن را مصادره کنند، بار دیگر شاهد حمایت برخی چهره های رژیم هستیم، این حمایت ها بار دیگر اثبات میکند، اسرائیل و گروه تروریستی پهلوی امنیت مردم را هدف قرار داده و دست به دست هم به دنبال التهاب آفرینی در کشور هستند!