نامه انتقادی عضو کمیسیون اصل نود مجلس به وزیر رفاه/ کمترین تسلطی به زیرمجموعه خود ندارید

نماینده تهران خطاب به وزیر کار تاکید کرده است نگاه اینجانب به مقوله تولید، اقتصاد، کارگر و فساد مثل شما و دارودسته شما که متأسفانه حاکم بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده‌اید، سیاسی و سیاست‌زده نیست و این موضوع در موضع گیری‌ها و مصاحبه‌های بنده در مجلس یازدهم و همزمان در دولت سابق نیز قابل مشاهده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ به دنبال نامه انتقادی علی خضریان نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون بحران مالی شرکت ذوب آهن اصفهان، حالا خضریان در نامه ای جدید خطاب به میدری، از بی توجهی شخص وزیر گلایه کرده است.

پیش تر عضو کمیسیون اصل نود مجلس در بخشی از نامه به وزیر کار گفته بود: «آقای دکتر میدری! به لطف ناکارآمدی شما و افراد سیاسی و کار نابلد منصوب شما از ۳۱ مرداد سال ۱۴۰۳ که به صندلی وزارت تکیه زدید، فقط در شرکت ذوب آهن اصفهان، زیان انباشته این شرکت ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته (از ۸.۲ همت در پایان سال مالی ۱۴۰۲ به عدد ۲۳ همت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴) و همچنین افزایش چشم‌گیر بدهی آن شرکت از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به عدد ۷۱ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ می‌باشد، حال با این وضعیت مالی شرکت ذوب آهن چطور باید در شرکت زغال‌سنگ کرمان سرمایه‌گذاری و آن را مدیریت کند؟»

در ادامه متن نامه دوم علی خضریان به میدری وزیر کار را می خوانید؛

جناب آقای دکتر میدری

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی



سلام علیکم؛

در خصوص جوابیه منتشر شده روابط عمومی شرکت سرمایه ‌گذاری صدر تأمین پیرامون نامه اینجانب که خطاب به جنابعالی درباره شرکت ذوب آهن اصفهان صورت پذیرفته است، در وهله اول بسیار متأسف و متأثر شدم که موضوع کارگر، تولید و شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه برای شما آنقدر اهمیتی ندارد که خودتان را به زحمت می‌انداختید و شخصاً به موضوع ورود می‌کردید و پس از بررسی موضوع پاسخ می‌دادید. و ظاهراً نسبت به مشکلات آنها آنقدر بی‌اطلاع هستید و دغدغه شما نیست که روابط عمومی یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ذیل وزارتخانه پاسخ نامه را می‌دهد و این موضوع مؤید آن است که همانطور هم که در وزارتخانه نیز عنوان می‌شود، امورات و مدیریت هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی ذیل خود را به افراد نسبی و مدیر حوزه وزارتی‌تان سپرده‌اید. اما از آنجا که موضوع تولید داخلی و کارگر ایرانی یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های مهم بنده و همکاران بنده در مجلس شورای اسلامی است، مجدداً بر خود واجب دانستم تا نکاتی را با شما در این باب مطرح کنم.

اما در وهله دوم باز هم جای بسی خوشحالی است که هلدینگ صدر تأمین به عملکرد سود و زیان شرکت ذوب آهن اصفهان حساسیت ویژه‌ای نشان داده است؛ کما اینکه پیشنهاد ما نیز انتقال و واگذاری کامل سهام شرکت ذوب آهن از سازمان تأمین اجتماعی به شرکت صدر تأمین بوده است تا اثرات و عملکرد مدیران انتخابی شرکت ذوب آهن اصفهان از سوی هلدینگ صدر تأمین در تلفیق صورت مالی این هلدینگ نمود داشته باشد، تا هر دو مجموعه از تلاش‌های خود منتفع گردند. درحالیکه در حال حاضر شرکت ذوب آهن در صورت مالی تلفیقی تاصیکو لحاظ نمی‌شود و فقط از نظر حکمرانی ذیل تاصیکو می‌باشد!

در سومین بخش نیز لازم است به صورت اجمالی، خلاصه و تیتر وار بر اساس گزارش خود شرکت ذوب آهن در مقایسه با گزارشات تفسیری منتشر شده توسط آن شرکت در کدال، به عمده تناقضات و چالش‌های اشاره شده که همچنان به صورت یک توده سرطانی در گلوی کارگران عزیز شرکت ذوب آهن اصفهان و دلسوزان فعالی در حوزه فولاد کشور مانده است و ما در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از شستا در مجلس یازدهم ذکر کرده بودیم، اشاره شود. شاید به این بهانه، هیئت مدیره شرکت ذوب آهن که همگی از نیروهای با سابقه این شرکت هستند، کمی در گزارشات فنی و اقتصادی شرکت خود تأمل نمایند و پس از بررسی عمقی، جوابی در خور ابتدا برای وجدان خود و سپس برای مدیران بالادستی و اذهان عمومی ارائه نمایند.

۱. بررسی هزینه و فایده (Cost and Benefit) در شرایط فعلی و مضیقه مالی شرکت ذوب آهن و درصد انحراف از اجرا در ۱۷ پروژه توسعه‌ای که تنها به ذکر چند مورد از مهمترین آن اشاره می‌شود:



بررسی روند بازسازی باطری 2 و دلایل واقعی انحراف بالای آن

ارائه گزارش احداث شبکه جمع آوری، انتقال و تصفیه پساب‌ها از جمله فولادشهر، ایمانشهر، فلاورجان

بررسی پروژه تزریق پودر زغالسنگ و دلایل توقفات طولانی طی چند سال اخیر و میزان واقعی صرفه‌جویی

بررسی و ارائه گزارش احداث خط کلاف در کارگاه نورد ۳۵۰

۲ـ بررسی گزارشات تعهدات فروش مقاطع (تیرآهن و میلگرد) در یک مقطع زمانی مشخص به عنوان مثال ۸ ماهه سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در ۱۴۰۴ و همچنین بررسی درصد افزایش جرایم پرداختی بابت تأخیر در تعهدات و تحویل محصولات فروخته شده در بورس کالا در همان دوره و دلایل بالارفتن جرائم

۳ـ شفاف سازی درخصوص نحوه آزادسازی محصولات فروخته شده و چگونگی نوبت دهی توسط شخص

۴ـ بررسی و ارائه گزارش مقدار واردات زغال‌سنگ و کک خارجی و خروج ارز به تبع آن، نسبت به چدن مذاب تولیدی و مقایسه نرخ مصرف با سالیان گذشته

۵ـ بررسی گزارش موجودی مواد اولیه کارخانه در حال حاضر و مقایسه با پنج سال گذشته

۶ـ بررسی گزارش وضعیت صادرات و مقایسه با دوره‌های مشابه سالیان گذشته

۷ـ بررسی وضعیت عرضه‌های بورسی و فروش ذوب آهن اصفهان در سال جاری در مقایسه با حداقل پنج سال گذشته از نظر حجم و ترکیب عرضه و ورود نقدینگی به شرکت

۸ـ بررسی دلایل کمبود و در بعضی موارد نبود نیروی متخصص و دلسوز به نحوی که مدیرعامل شرکت ذوب آهن مجبور به استفاده چند باره از مدیران بازنشسته و یا بدون مجوز به عنوان معاون و مشاور و... شده که با واکنش سازمان بازرسی کل کشور روبرو شد و اخذ گزارش روند جانشین پروری و نحوه ارتقا پرسنل توسط معاونت منابع انسانی

گزارشاتی از این دست که نیاز به بررسی و بازنگری فنی بسیار زیادی دارد، متنوع و عدیده است که واقعاً در این مقال نمی‌گنجد، ولی در صورت وجود دلسوزی به این صنعت و همچنین اهمیت این شرکت به واسطه اهمیت سرنوشت و حیات و ممات کارگران زحمت‌کش آن و صنعت استراتژیک فولاد کشور می‌بایست در اولویت بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیران مربوطه و شخص شما قرار گیرد.

اما در پایان باید عرض کنم که متأسفانه در پاسخ به مسائل فنی مطرح شده در نامه پیشین اینجانب، دوباره با عینک سیاسی کاری به مشکلات نگاه کردید که مجدداً مؤید موارد مطرح شده در نامه مذکور است. بله آقای وزیر، مشکلات شرکت معظم ذوب آهن اصفهان مربوط به دیروز و امروز نیست و معضلات امروز ریشه در گذشته و سالیان دور دارد و ما به طور تفصیل در گزارش تحقیق و تفحص از شستا بدان پرداخته بودیم، اما با توجه به اینکه شما کمترین تسلطی نسبت به زیرمجموعه خود ندارید، شاید جالب باشد که بگویم نتیجه اقدامات و عملکرد افراد منصوب جنابعالی در شرکت ذوب آهن و بالادست آن باعث شده روند رو به نزول این شرکت تسریع شود. به طوری که زیان انباشته شرکت تنها طی مدت شش ماهه ابتدایی سال جاری در حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و از ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال مالی ۱۴۰۳ به ۲۳.۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

جناب آقای میدری!

نگاه اینجانب به مقوله تولید، اقتصاد، کارگر و فساد مثل شما و دارودسته شما که متأسفانه حاکم بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده‌اید، سیاسی و سیاست‌زده نیست و این موضوع در موضع گیری‌ها و مصاحبه‌های بنده در مجلس یازدهم و همزمان در دولت سابق نیز قابل مشاهده است. امیدوار هر چه زودتر از تعصبات سیاسی دست بردارید و منافع ملی و این مردم مظلوم را سرلوحه کارتان قرار دهید که فرصت خدمت بسیار کوتاه و گذرا است.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

علی خضریان

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی