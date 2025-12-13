میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شوهرکشی هولناک در اشتهارد

زنی که شوهرش را کشته بود، درباره انگیزه‌اش گفته به دلیل آزار و اذیت‌های همسرش با او مشکل داشته و در روز حادثه شوهرش را زمانی که در خواب بوده با ضربه به سرش به وسیله تیشه و ضربات چاقو به شکمش کشته و در حیاط خانه دفن کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۳۳
| |
2644 بازدید
شوهرکشی هولناک در اشتهارد

سرهنگ علی عزیزی، فرمانده انتظامی اشتهارد از دستگیری زنی خبر داد که شوهرش را به قتل رسانده و جسدش را در حیاط خانه‌شان دفن کرده بود.

به گزارش تابناک؛ همشهری‌آنلاین در خبری نوشت: سرهنگ علی عزیزی گفت: در پی ارجاع پرونده اعلام مفقودی مرد ۴۸ساله به پلیس آگاهی شهرستان اشتهارد، تحقیقات پلیسی آغاز شد. مأموران از همسر ۴۲ساله او بازجویی کردند که با ضد و نقیض‌گویی‌هایش شک آنها را برانگیخت.

سرهنگ عزیزی ادامه داد: این موضوع موجب شد احتمال دهند وی از سرنوشت شوهرش آگاه است. از همین رو با هماهنگی مقام قضایی او بازداشت شد و در جریان تحقیقات به قتل شوهرش اعتراف کرد.

​وی اظهار کرد: متهم درباره انگیزه‌اش گفته بود، به دلیل آزار و اذیت‌های همسرش با او مشکل داشته و در روز حادثه شوهرش را زمانی که در خواب بوده با ضربه به سرش به وسیله تیشه و ضربات چاقو به شکمش کشته و در حیاط خانه دفن کرده است.

فرمانده انتظامی اشتهارد گفت: با اعتراف وی، مأموران به محل دفن جسد رفتند و پیکر او کشف شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شوهرکشی اشتهارد قتل جسد مفقودی
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
راز قتل مرد ۴۸ ساله ‌در اشتهارد کشف شد
شوهرکشی در ایران بیشتر از زن‌کشی است!
کرمان باز هم قربانی تیراندازی شد!
استرداد قاتل فراری به کشور
پیدا شدن پسر ۳ ساله مقتول بعد از ۲ روز
قتل فجیع مادربزرگ و عمو به دست پسر نوجوان
قتل دلخراش وسط پارک جنگلی سیسنگان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e3l
tabnak.ir/005e3l