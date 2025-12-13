شوهرکشی هولناک در اشتهارد

زنی که شوهرش را کشته بود، درباره انگیزه‌اش گفته به دلیل آزار و اذیت‌های همسرش با او مشکل داشته و در روز حادثه شوهرش را زمانی که در خواب بوده با ضربه به سرش به وسیله تیشه و ضربات چاقو به شکمش کشته و در حیاط خانه دفن کرده است.

سرهنگ علی عزیزی، فرمانده انتظامی اشتهارد از دستگیری زنی خبر داد که شوهرش را به قتل رسانده و جسدش را در حیاط خانه‌شان دفن کرده بود.

به گزارش تابناک؛ همشهری‌آنلاین در خبری نوشت: سرهنگ علی عزیزی گفت: در پی ارجاع پرونده اعلام مفقودی مرد ۴۸ساله به پلیس آگاهی شهرستان اشتهارد، تحقیقات پلیسی آغاز شد. مأموران از همسر ۴۲ساله او بازجویی کردند که با ضد و نقیض‌گویی‌هایش شک آنها را برانگیخت.

سرهنگ عزیزی ادامه داد: این موضوع موجب شد احتمال دهند وی از سرنوشت شوهرش آگاه است. از همین رو با هماهنگی مقام قضایی او بازداشت شد و در جریان تحقیقات به قتل شوهرش اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی اشتهارد گفت: با اعتراف وی، مأموران به محل دفن جسد رفتند و پیکر او کشف شد.