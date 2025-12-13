در حالی که معمولاً باشگاه از طریق رسانه رسمیاش در تلگرام، بیانیهای اعتراضی صادر میکند، تاجرنیا و نظری جویباری و تعدادی دیگر از مدیران استقلال از جمله مدیر رسانهای و... هم وارد گود میشوند و در انواع پلتفرمهای فضای مجازی از جمله اینستاگرام و ایکس، سناریویی که طراحی شده را به نمایش میگذارند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باشگاه استقلال همچنان بدون انتخاب مدیرعامل به کار خود ادامه میدهد و بدین ترتیب علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره و سرپرست فعلی، به عنوان رأس هرم مدیریتی آبیها، همه امور را برعهده دارد. آن هم در شرایطی که باشگاه استقلال، سال بسیار متفاوتی را نسبت به سالهای گذشته سپری میکند و بدیهی است که رسیدگی به حجم کارها آن هم در چند رشته، نیازمند هماهنگی و توانمندی بیشتر میان ارکان مختلف باشگاه است.
باشگاه استقلال در فصل جاری تصمیمی بزرگ گرفت و با تیمداری در رشتههایی غیر از فوتبال، به عنوان یک باشگاه پیشرو تبدیل به باشگاهی با شکل و شمایل استاندارد در دنیا، مطرح شد. آبیهای پایتخت با تشکیل تیم در هر دو بخش زنان و مردان در رشتههایی چون بسکتبال، والیبال، فوتسال و همزمان تیمداری در رشته هایی مثل کشتی و هندبال، وارد مرحله جدیدی از توسعه ساختاری خود شدند.
علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، حدود دو ماه پیش با اشاره به همین موضوع در صفحه شخصیاش نوشت: «استقلال حالا هم در فوتبال و هم در سایر رشتههای ورزشی حس و حال خوبی ایجاد کرده است. استقلال در مسیر تبدیل شدن به یک باشگاه واقعی قرار دارد. حضور تیمهای استقلال در ۲۰ رشته ورزشی، سطح کیفی، تعداد تماشاگران و میزان توجه به مسابقات این رشتهها را بالا برده است.»
این وضعیت با روند بسیار خوب در رشتههایی مثل بسکتبال مردان ادامه یافت تا اینکه خیلی زود نوبت به کسب نخستین افتخار و جام در فصل جاری فرا رسید. استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی در فینال بیستوپنجمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی در سالن شهدای هفتم تیر تهران به مصاف هم رفتند و در پایان استقلالیها موفق شدند قهرمانی را از آن خود کنند. این اولین قهرمانی باشگاه استقلال در رشتههای غیرفوتبالی در فصل جاری بود و بعد از تیم کشتی فرنگی استقلال که از قم در مسابقات لیگ حاضر شده بود، اعضای باشگاه و البته هواداران در انتظار بالا بردن جام توسط کشتی آزاد این باشگاه بودند که از حسن یزدانی ستاره کشتی ایران هم سود میبرد. از سویی قهرمانی در کشتی فرنگی در آستانه دیدار بزرگ و حساس آبیها در فوتبال مردان و جایی که ساپینتو و شاگردانش آماده مصاف با پرسپولیس در قالب دربی ۱۰۶ میشدند، رقم خورد. موضوعی که به عنوان نشانهای از احتمال شکل گیری «سال طلایی» برای آبیها تلقی شد.
اما اوضاع در کشتی آزاد که به دلیل حضور ستارههای ملیپوش و چند کشتی گیر مطرح روس، نگاههای بیشتری را به خود معطوف کرده بود، آنطور که آبیها انتظارش را داشتند پیش نرفت. استقلال جویبار در دیدار فینال لیگ برتر کشتی آزاد در سالن شهدای هفتم تیر، با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب بانک شهر شد. این شکست که با حواشی و تنش در دیدار فینال رقم خورد، از جهات دیگری هم برای آبیها ناخوشایند بود، چرا که تیم استقلال جویبار به تیمی باخت که اسپانسر و مالک پرسپولیس است.
آنچه مهم است اینکه استقلالیها اعتراض شدیدی به داوری روز پایانی لیگ کشتی آزاد داشتند و علی تاجرنیا در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «همه اتفاقات برای قهرمان نشدن کشتی استقلال بود، انصراف رقیب بانک شهر در نیمهنهایی، جانبداری عوامل صداوسیما و قضاوتهای مشکوک در فینال قهرمانی را از استقلال گرفت، اینکه بانک شهر اسپانسر تمام برنامههای ورزشی صداوسیماست، هواداران استقلال را از جانبداری صداوسیما نگران میکند.» واکنش آبیها به همین جا ختم نشد و مدیر رسانهای استقلال هم پس از قهرمانی مالک باشگاه پرسپولیس در لیگ برتر کشتی آزاد، با انتشار دو استوری تند نسبت به داوری و عملکرد رسانهها اعتراض کرد. مهدی واعظی در استوری های خود در اینستاگرام، از کلماتی چون «بیعدالتیها»، «فضاحت داوری» و «جانبداری رسانهای» استفاده کرد. او در یکی از استوریهایش با اشاره کنایه آمیز به اینکه کشتی ورزش اول کشور و رشتهای با ماهیت پهلوانی عنوان میشود، نوشت: «فضاحت داوری ظاهراً کشتی رو هم در بر گرفته. وقتی رشته مثلاً اخلاقی ما را هم بانک شهر قبضه میکند، میشود همینى که میبینید. ذبح عدالت! یعنی انقدر نام استقلال برایتان اذیت کننده است که در کشتی هم ورود کردید...» در ادامه هم رسانه رسمی باشگاه استقلال در مطلبی با عنوان «تشک و زمان علیه نام بزرگ استقلال و مردم شریف جویبار، نوشت: «تیم کشتی آزاد استقلال جویبار در فینال پرحرفوحدیث و حاشیهدار لیگ برتر آزاد مقابل بانک شهر تن به شکست داد و به مقام نایبقهرمانی بسنده کرد. دیدار فینال با وقفههای متعدد همراه بود. در کشتی وزن ۹۲ کیلوگرم، کمیل قاسمی در اعتراض به تصمیم عجیب و غریب داوری، تیمش را لحظاتی از میدان خارج کرد، اما در ادامه تصمیم به بازگشت گرفت و دو مبارزه پایانی برگزار شد.»
در این میان، اعتراض به داوری توسط آبیها در لیگ برتر فوتبال فصل جاری یکی از موارد پرتکرار محسوب میشود. استقلالیها امسال بارها بعد از بازیهای تیم ساپینتو، راه اعتراض و گلایه از داوری را در پیش گرفتهاند و آخرین مورد آن به بازی چهارشنبه هفته گذشته این تیم برابر ملوان از سری رقابتهای هفته سیزدهم مربوط میشود. دیداری که با تساوی یک - یک به اتمام رسید و استقلالیها به نادیده گرفته شدن یک پنالتی از سوی کوپال ناظمی معترض بودند. ساعاتی بعد از این بازی، واکنشهای باشگاه استقلال و مسئولان این باشگاه آغاز شد و با وجود همه اینها، علی تاجرنیا با انتشار توئیتی اعلام کرد که این باشگاه از داور بازی شکایت خواهد کرد: «وقتی صحنههای مشکوک داوری که به نفع استقلال است، در VAR بررسی نمیشود، به احساس تبعیض و خشم هواداران ما افزوده میشود. ضمن شکایت از نحوه داوری در بازی، از حق استقلال دفاع خواهیم کرد.»
بدیهی است در تمام مواردی که استقلالیها به عملکرد داور یا تیم داوری در فوتبال یا رشتههای دیگر معترض بودهاند، مطمئناً در مواردی حق با آنها بوده و به عبارتی حقی از آبیپوشان ضایع شده، اما نمونهای که کمتر اتفاق میافتد، نوع و شکل اعتراض استقلالیهاست که به نظر میرسد به یکی از وظایف آنها تبدیل شده است. در حالی که معمولاً باشگاه از طریق رسانه رسمیاش در تلگرام، بیانیهای اعتراضی صادر میکند، تاجرنیا و نظری جویباری و تعدادی دیگر از مدیران استقلال از جمله مدیر رسانهای و ... هم وارد گود میشوند و در انواع پلتفرمهای فضای مجازی از جمله اینستاگرام و ایکس، سناریویی که طراحی شده را به نمایش میگذارند. در این شرایط نکته قابل تأملی هم وجود دارد؛ وقتی تیم پیروز میشود یا قهرمانی به دست میآید (کشتی فرنگی)، همه چیز خوب است و سر جای خودش قرار دارد، اما وقتی شکست از راه میرسد و قهرمانی از دست میرود (کشتی آزاد)، سیل هجوم و اعتراض به داوری راه میافتد!