به گزارش تابناک به نقل از فارس، گروه سایبری «حنظله» به تازگی فهرست جدیدی از افراد «تحت تعقیب» رژیم صهیونیستی را منتشر کرده است. براساس اعلام حنظله اطلاعات ۱۳ نفر از طراحان اصلی سامانههای پدافندی «پیکان» و «فلاخن داوود» افشا شد.
حنظله در پیامی اعلام کرد که این افراد پیشتر تصور میکردند در سایهها پنهان هستند و اکنون بهطور کامل در معرض دید جهان قرار گرفتهاند. حنظله مبلغ ۳۰ هزار دلار پاداش برای هر فردی که اطلاعات ارزشمندی درباره این اهداف ارائه کند، تعیین کرده است. در ادامه پیام حنظله تاکید شده است که «آنچه دستگاه امنیتی اسرائیل نامیده میشود، ناتوانی خود را حتی در حفاظت از حساسترین اسرارش نشان داده است. اگر ما میتوانیم به قلب ساختار امنیتی شما نفوذ کنیم، هیچکس خارج از دسترس ما نیست. افسانه آسیبناپذیری شما پایان یافته است؛ کسانی که پیشتر پشت لایههای محرمانگی پنهان بودند، اکنون در فهرستی آشکار قرار گرفتهاند؛ تحت تعقیب و آسیبپذیر. این گروه سایبری در پایان خطاب به مهندسان صهیونیستها تاکید کرده است: رژیم شما قادر به محافظت از شما نیست. ناشناسماندن شما یک خیال است و امنیتتان یک توهم. از این لحظه به بعد، شما تحت نظر هستید. ترس دیگر یک انتخاب نیست؛ واقعیت جدید شماست. پیشتر، گروه سایبری حنظله اطلاعات طراحان اصلی سامانه «گنبد آهنین»، واحد ۸۲۰۰ یگان اطلاعات الکترونیک ارتش اسرائیل و بخشهای دفاعی، هوافضا و فناوری رژیم صهیونیستی را نیز افشا کرده بود.