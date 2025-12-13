میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حسن یزدانی و یادآوری عجیب از استقلال سرخپوش

حسن یزدانی که در لیگ برتر کشتی آزاد این فصل عضو از تیم استقلال جویبار بود، یک اتفاق جالب و البته عجیب از استقلالی‌ها را یادآوری کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۱۲
| |
2553 بازدید
|
۲

حسن یزدانی و یادآوری عجیب از استقلال سرخپوش

نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم تیم کشتی آزاد استقلال جویبار پس از ۱۵ ماه و در دو وزن بالاتر روی تشک حاضر شد و البته در روز فینال مسابقات لیگ یک یادآوری جالب انجام داد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حسن یزدانی، کشتی‌گیر پرافتخار ایران که پس از مصدومیت از ناحیه کتف در فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس و جراحی دوم روی کتف مصدومش، مدت زیادی از مسابقات دور بود، پس از ۱۵ ماه در دو وزن بالاتر از وزن قبلی خود روی تشک حاضر شد و برای استقلال در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی گرفت.

یزدانی در دیدارهای نیمه نهایی و فینال با رقبای خود کشتی گرفت و در هر دو دیدار هم پیروز شد، هرچند پیروزی او کافی نبود و استقلال در فینال با شکست ۶ بر ۴ مقابل بانک شهر به نایب قهرمانی رسید.

با این حال لحظاتی قبلی از فینال و در سالن گرم مسابقات، حسن یزدانی با لباسی قرمز رنگ در حال آماده‌سازی بود که رنگ لباس او با توجه به اینکه عضوی از باشگاه استقلال است، برای بسیاری جالب توجه آمد. برخی هم که قدیمی‌تر بودند، با لباس قرمز کشتی‌گیر استقلال یاد و خاطره زمانی را زنده کردند که تیم تاج (استقلال) با ستاره‌هایی چون ناصر حجازی لباس قرمز به تن می‌کرد.

در زیر می‌توانید این عکس را ببینید:

حسن یزدانی و یادآوری عجیب از استقلال سرخپوش

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حسن یزدانی لیگ برتر کشتی آزاد استقلال
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تأیید تصمیم داور از سوی آبی‌ها با جریمه سنگین فیروزپور/ فرار رو به جلو و کادر بازنده؛ استقلال اسپانسری که باخت!
یک بازیکن جدید با استقلال قرارداد بست
سناریوی استقلال در تمام رشته‌ها؛ یا قهرمان، یا معترض به داوری/ لشکرکشی مجازی تاجرنیا و رفقا!
طوفان حسن یزدانی پس از 16ماه مصدومیت را ببینید
شرایط سخت حسن یزدانی برای اهدای لباس
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
قهرمانی بانک شهر در لیگ برتر کشتی با شکست استقلال/ حسن یزدانی برد اما قهرمان نشد + نتایج کامل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Sweden
|
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
0
پاسخ
باشگاه استقلال قرار است کی بدهی اش را به هلدینگ خلیج فارس (صندوق بازنشستگی و سهام عدالت) پس بدهد؟
در بعز پرداخت بدهی ها باید ارزش پول در زمان پرداخت لحاظ گردد.
پاسخ ها
شهروز
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
یا بیسوادی یا بچه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e3Q
tabnak.ir/005e3Q