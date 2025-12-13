حسن یزدانی و یادآوری عجیب از استقلال سرخپوش

نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم تیم کشتی آزاد استقلال جویبار پس از ۱۵ ماه و در دو وزن بالاتر روی تشک حاضر شد و البته در روز فینال مسابقات لیگ یک یادآوری جالب انجام داد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حسن یزدانی، کشتی‌گیر پرافتخار ایران که پس از مصدومیت از ناحیه کتف در فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس و جراحی دوم روی کتف مصدومش، مدت زیادی از مسابقات دور بود، پس از ۱۵ ماه در دو وزن بالاتر از وزن قبلی خود روی تشک حاضر شد و برای استقلال در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی گرفت.

یزدانی در دیدارهای نیمه نهایی و فینال با رقبای خود کشتی گرفت و در هر دو دیدار هم پیروز شد، هرچند پیروزی او کافی نبود و استقلال در فینال با شکست ۶ بر ۴ مقابل بانک شهر به نایب قهرمانی رسید.

با این حال لحظاتی قبلی از فینال و در سالن گرم مسابقات، حسن یزدانی با لباسی قرمز رنگ در حال آماده‌سازی بود که رنگ لباس او با توجه به اینکه عضوی از باشگاه استقلال است، برای بسیاری جالب توجه آمد. برخی هم که قدیمی‌تر بودند، با لباس قرمز کشتی‌گیر استقلال یاد و خاطره زمانی را زنده کردند که تیم تاج (استقلال) با ستاره‌هایی چون ناصر حجازی لباس قرمز به تن می‌کرد.

در زیر می‌توانید این عکس را ببینید: