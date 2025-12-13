میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادعا درباره تعلیق عمدی پذیرش سفیر ایران در لبنان

روزنامه لبنانی «الاخبار» مدعی شد وزیر امور خارجه لبنان با خودداری از طی مراحل قانونی پذیرش سفیر جدید ایران، عملا روند استقرار سفیر جدید ایران در بیروت را متوقف کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۱۱
| |
26235 بازدید
|
۱۲
ادعا درباره تعلیق عمدی پذیرش سفیر ایران در لبنان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه «الاخبار»، امروز (شنبه)، لبنان ادعا کرد که پس از انتصاب «احمد سویدان» به‌عنوان سفیر لبنان در جمهوری اسلامی ایران در اکتبر گذشته، تهران مطابق روال دیپلماتیک، نام سفیر جدید پیشنهادی خود برای لبنان را ارسال کرده است؛ اما این روند با مانع‌تراشی در وزارت امور خارجه لبنان مواجه شده است. به ادعای الاخبار، «یوسف رجّی» وزیر امور خارجه لبنان، نام سفیر پیشنهادی ایران را بدون طی تشریفات قانونی، در دفتر خود نگه داشته و تاکنون آن را به هیأت دولت ارائه نکرده است؛ اقدامی که به نوشته این روزنامه، مغایر با قوانین دیپلماتیک و اداری لبنان تلقی می‌شود. بر اساس این ادعا، وزیر خارجه لبنان همچنین نسخه‌ای از اوراق استوارنامه سفیر پیشنهادی ایران را به کاخ ریاست‌جمهوری ارسال نکرده و حتی موافقت رسمی لبنان با این انتصاب را نیز به تهران اعلام نکرده است؛ موضوعی که عملا مانع اعزام سفیر جدید ایران به بیروت شده است. تصمیم سیاسی برای تشدید تنش با تهران «الاخبار» به نقل از منابع مطلع نوشت که این رویکرد، ناشی از تصمیمی سیاسی در سطح حزب «القوات اللبنانیه» است که وزیر خارجه به آن پایبند است؛ تصمیمی که هدف آن، به گفته این منابع، افزایش سطح تقابل سیاسی با ایران و کشاندن روابط دو کشور به یک بحران دیپلماتیک است.

احمد سویدان یوسف رجی سفیر لبنان دیپلماتیک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
6
56
پاسخ
آقا لبنان ما را نمی‌خواهد.. چرا ما اصرار به روابط داریم..
کارشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
42
پاسخ
متوجه نشدیم که چرا عراقچی منت وزیر خارجه لبنان را می کشد آیا ضرورت دارد که با بی سیاستی به رجی بها بدهیم آقای عراقچی دست بردار بیشتر ازاین ما را تحقیر نکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
34
16
پاسخ
احمق خیال می کند با این قبیل خوش خدمتی به دشمن قسم خورده لبنان و عداوت ابلهانه و کورکورانه با مقاومت، شیطان بزرگ و حامیان مستکبر کیان حرامزاده صهیونی زیر پایش فرش قرمز می اندازند!
مهرداد صراطی اسکویی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
13
20
پاسخ
حالا که حضور نظامی حزب‌الله لبنان کمرنگ شده است شغال بیشه خود را شیر ژیان می داند.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
10
21
پاسخ
مثل اینکه این وزیر امورخارجه نیست ودرکل مسایل ایران داره دخالت میکنه ومسئول برهم زنی روابط ایران ولبنانه
سجاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
24
پاسخ
واقعا آخرشه'لبنان کجای نقشه جهانه که بخاد با اعصاب ایران بازی کنه'جواب خوبیها رامیده'زیاد که باشی زیادی میشی
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
9
17
پاسخ
امیدوارم مردم لبنان آگاه بشن وگرنه ممکنه زمانی مجبور بشن این روزها رو یادآوری کنن.
اقدس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
8
6
پاسخ
تازه شانس آوردین از انفجاربندربیروت یادشون نیست
حمیدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
34
8
پاسخ
این جرثومه فساد و خائن و سرسپرده محض به امریکا و اسرائیل بزودی بحول و قوه الهی از صحنه سیاسی لبنان محو خواهند شد و ملت مقاوم لبنان پایبند به مقاومت و اهداف سید حسن شهید خواهد ماند.
قاسم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
28
6
پاسخ
این شخص مهره امریکاست و نمی توتند کاری برای لبنان انجام دهد . نخست وزیر باید برای آینده لبنان فکری بکند .
