ادعا درباره تعلیق عمدی پذیرش سفیر ایران در لبنان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه «الاخبار»، امروز (شنبه)، لبنان ادعا کرد که پس از انتصاب «احمد سویدان» به‌عنوان سفیر لبنان در جمهوری اسلامی ایران در اکتبر گذشته، تهران مطابق روال دیپلماتیک، نام سفیر جدید پیشنهادی خود برای لبنان را ارسال کرده است؛ اما این روند با مانع‌تراشی در وزارت امور خارجه لبنان مواجه شده است. به ادعای الاخبار، «یوسف رجّی» وزیر امور خارجه لبنان، نام سفیر پیشنهادی ایران را بدون طی تشریفات قانونی، در دفتر خود نگه داشته و تاکنون آن را به هیأت دولت ارائه نکرده است؛ اقدامی که به نوشته این روزنامه، مغایر با قوانین دیپلماتیک و اداری لبنان تلقی می‌شود. بر اساس این ادعا، وزیر خارجه لبنان همچنین نسخه‌ای از اوراق استوارنامه سفیر پیشنهادی ایران را به کاخ ریاست‌جمهوری ارسال نکرده و حتی موافقت رسمی لبنان با این انتصاب را نیز به تهران اعلام نکرده است؛ موضوعی که عملا مانع اعزام سفیر جدید ایران به بیروت شده است. تصمیم سیاسی برای تشدید تنش با تهران «الاخبار» به نقل از منابع مطلع نوشت که این رویکرد، ناشی از تصمیمی سیاسی در سطح حزب «القوات اللبنانیه» است که وزیر خارجه به آن پایبند است؛ تصمیمی که هدف آن، به گفته این منابع، افزایش سطح تقابل سیاسی با ایران و کشاندن روابط دو کشور به یک بحران دیپلماتیک است.