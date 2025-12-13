توهین ترامپ به یک خبرنگار زن

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به این خبرنگار زن که ظاهرا «یامیچه آلسیندور» خبرنگار ان. بی. سی نیوز بود، گفت: «باید مهربان و راحت باشی، مهربان و راحت. خیلی پرخاشگری.»
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، ترامپ پیش از این هم با این خبرنگار تنش داشت.
در ماه سپتامبر، رئیس جمهور آمریکا خبرنگار کاخ سفید را به «اخبار جعلی» و «درجه دو» متهم کرد، زمانی که این خبرنگار از او در مورد تصویر هوش مصنوعی که به اشتراک گذاشته بود و نشان میداد دولت در شرف اعلام «جنگ» علیه شیکاگو به عنوان بخشی از سرکوب مهاجرت است، سوالی مطرح کرده بود.
ترامپ در ۲۰۲۰ و در دوران کرونا به آلسیندور گفته بود که «مهربان باشد» و «تهدیدآمیز رفتار نکند» که باعث شد حمایت گستردهای از این خبرنگار و هشتگ «ما یامیچه را دوست داریم» به راه بیفتد.
او در هفتههای اخیر با لحنی تند چندین خبرنگار زن را «احمق»، «ناتوان» و «زشت» خواند و در یک مورد «کاترین لوسی» خبرنگار بلومبرگ را «خوک» خطاب کرد.
منتقدان معتقدند که ترامپ به طور خاص نسبت به خبرنگاران زن و به ویژه خبرنگاران زن رنگین پوست، کینه و نفرت نشان میدهد.