میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاخص کل بورس امروز چقدر رشد کرد؟

بازار بورس امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ مثبت آغاز شد و شاخص‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کردند.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۹۹
| |
1328 بازدید
|
۲
شاخص کل بورس امروز چقدر رشد کرد؟

به گزارش تابناک؛ شاخص کل با ۵۹ هزار و ۵۵۴ واحد افزایش به رقم ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز ۱۱ هزار و ۲۵۱ واحد رشد داشت، تا تحرکات مثبت در گروه‌های مختلف بازار قابل مشاهده باشد. ارزش کل بازار بورس به بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسید و حجم معاملات روزانه به بیش از ۱۵ میلیارد سهم رسید که بیانگر فعالیت گسترده معامله‌گران و ورود نقدینگی به بازار است.

 

در جریان معاملات امروز، بیش از ۲۴۷ هزار نماد در صف خرید و فروش قرار گرفتند و ارزش معاملات به ۶۷ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان رسید. گروه‌های فلزات اساسی، بانکی و خودرویی با تقاضای بالای سرمایه‌گذاران مواجه شدند و بخشی از رشد مثبت شاخص مربوط به افزایش قیمت سهام این گروه‌ها بود. برخی از شرکت‌های کوچک‌تر نیز با جهش قیمت روبرو شدند، هرچند تعدادی از نمادهای شاخص‌ساز همچنان تحت فشار عرضه باقی مانده‌اند.

کارشناسان بازار معتقدند رشد امروز بورس تحت تأثیر انتشار گزارش‌های مثبت سه ماهه شرکت‌ها و ثبات نسبی نرخ ارز بوده است. با این حال، آن‌ها هشدار می‌دهند که نوسانات اقتصادی و اخبار بین‌المللی می‌تواند روند صعودی بازار را محدود کند.

در مجموع، معاملات امروز بورس تجربه‌ای مثبت و پرتحرک برای سرمایه‌گذاران رقم زد و ادامه روند صعودی شاخص‌ها در برخی گروه‌ها نویدبخش روزهای پیش‌رو است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شاخص بورس رشد نقدینگی بازار معامله گران
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فاصله اراده تا خرید مواد فقط ۱۰دقیقه
قیمت خودرو امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴
پیش‌بینی بورس شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴
هشدار درباره نوسان‌گیری کوتاه‌مدت
نماینده مجلس از جریانات پنهانی خبر می‌دهد!
قیمت خودرو امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۴
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
بازار رشد نکرده چون ارزش دلاری بازار کماکان ۹۵ میلیارد دلار است
ناشناس
|
United States of America
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
رشدی وجود نداره.تورم فشار آورده و شاخص ها را بالا برده.و عمق فاجعه را نشان میده نه پیشرفت را
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e3D
tabnak.ir/005e3D