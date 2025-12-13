شاخص کل بورس امروز چقدر رشد کرد؟

به گزارش تابناک؛ شاخص کل با ۵۹ هزار و ۵۵۴ واحد افزایش به رقم ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز ۱۱ هزار و ۲۵۱ واحد رشد داشت، تا تحرکات مثبت در گروه‌های مختلف بازار قابل مشاهده باشد. ارزش کل بازار بورس به بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسید و حجم معاملات روزانه به بیش از ۱۵ میلیارد سهم رسید که بیانگر فعالیت گسترده معامله‌گران و ورود نقدینگی به بازار است.

در جریان معاملات امروز، بیش از ۲۴۷ هزار نماد در صف خرید و فروش قرار گرفتند و ارزش معاملات به ۶۷ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان رسید. گروه‌های فلزات اساسی، بانکی و خودرویی با تقاضای بالای سرمایه‌گذاران مواجه شدند و بخشی از رشد مثبت شاخص مربوط به افزایش قیمت سهام این گروه‌ها بود. برخی از شرکت‌های کوچک‌تر نیز با جهش قیمت روبرو شدند، هرچند تعدادی از نمادهای شاخص‌ساز همچنان تحت فشار عرضه باقی مانده‌اند.

کارشناسان بازار معتقدند رشد امروز بورس تحت تأثیر انتشار گزارش‌های مثبت سه ماهه شرکت‌ها و ثبات نسبی نرخ ارز بوده است. با این حال، آن‌ها هشدار می‌دهند که نوسانات اقتصادی و اخبار بین‌المللی می‌تواند روند صعودی بازار را محدود کند.

در مجموع، معاملات امروز بورس تجربه‌ای مثبت و پرتحرک برای سرمایه‌گذاران رقم زد و ادامه روند صعودی شاخص‌ها در برخی گروه‌ها نویدبخش روزهای پیش‌رو است.