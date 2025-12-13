آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان و نماینده پیشین خبرگان رهبری به لقاءالله پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی که چند روزی بود به علت بیماری و کهولت سن در بیمارستان سینا سمنان بستری بود، دقایقی پیش جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

آیت‌الله سید محمد شاهچراغی عضو پیشین خبرگان رهبری و نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان متولد ۱۳۱۳ بوده و علاوه بر دو دوره نمایندگی مردم در خبرگان رهبری به مدت ۲۰ سال نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه شهر سمنان بوده است.

وی در۲۱ دی ۱۳۸۰ با حکم رهبری معظم انقلاب به عنوان نماینده ولی فقیه در استان منصوب شد و تا مردادماه ۱۴۰۰به مدت ۲۰ سال در این جایگاه محل رجوع مردم استان بود.

وی پیش از نمایندگی ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، برای سال‌ها امامت جمعه شهر مهدیشهر را برعهده داشت.

امامت جمعه شهرهای سمنان و مهدیشهر، حضور دو دوره‌ای در مجلس خبرگان رهبری، مدیرکلی بنیاد شهید استان و...از مهمترین خدمات این عالم ربانی بود.

نگاهی به زندگی و خدمات آیت الله شاهچراغی پیش و پس از انقلاب

سیدمحمد شاهچراغی بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی در روستای فرات، در سن ۱۵ سالگی و به پیشنهاد برادر بزرگش، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر شاهچراغی، راهی حوزه علمیه دامغان شد.

وی پس از ۶ سال تحصیل در حوزه دامغان، به قم مهاجرت کرد.

آیت الله شاهچراغی پس از ۱۷ سال اقامت و تحصیل در قم، به دلیل شرایط سخت زندگی، از قم به نائین مهاجرت کرد تا به کار تبلیغ دین در محمدیه نائین بپردازند، اما پس از یک سال در نائین، در سال ۱۳۵۱ هجری شمسی، با توجه به رفاقت و آشنایی با مرحوم حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی نصیری و مرحوم آیت الله محمد علی عالمی به شهر سمنان آمده و به اقامت نماز جماعت در مسجد عابدینیه و تدریس در مدرسه علمیه صادقیه سمنان مشغول شد. از دیگر فعالیت های ارزشمند ایشان در سمنان، اقدام به تأسیس حوزه علمیه عصمتیه بوده است.

با وقوع انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، آیت الله شاهچراغی در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی به عنوان اولین امام جمعه استان، در شهر مهدیشهر در آمد که این حضور ۲۲ سال ادامه یافت و در این مدت به تأسیس حوزه علمیه ولی عصر عج الله فرجه الشریف، در این شهر مبادرت می‌کند.

آیت الله شاهچراغی در دی ماه سال ۱۳۸۰ هجری شمسی از سوی رهبری فرزانه انقلاب به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان منصوب می‌شود.

وی همچنین در این مقطع در دو دوره ی متوالی به عنوان نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری دوره های چهارم و پنجم انتخاب شدند.

خدمات و زندگی «آیت‌الله حاج سید محمد شاهچراغی» که از جمله روحانیون محبوب در استان سمنان بود در کتابی تحت عنوان «آقا سید محمد» در سال 1402 منتشر شد.