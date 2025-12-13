مقابله با ناهنجاری ها، مطالبه عمومی

حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۰/۹/۱۴۰۴ و همزمان با سالروز میلاد پر برکت حضرت فاطمه زهرا (س) در بخشی از بیانات خود خط و خطر و هدف دشمن را محو «آثار، اهداف و مفاهیم انقلاب و فراموششدن یاد امام خمینی (ره)» دانستند و بر ضروری خواندن شناخت اهداف و آرایش دشمن تاکید کردند.
در این رابطه توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
۱. دستگاههای تبلیغاتی غرب خصوصا آمریکا و چند کشور اروپایی در کنار رژیم صهیونیستی به دنبال این هستند که با تحمیل ارزشهای لیبرالیستی به کشورهای جهان و بویژه کشورهای مسلمان، سبک زندگی مردم این کشورها را تغییر داده و در این روند از هر فرصتی استفاده میکنند.
اینکه بازی فوتبال تاریخ ۲۶ ژوئن جام جهانی در سال ۲۰۲۶ در سیاتل آمریکا به عنوان «بازی افتخار» برای همجنسگرایان نامگذاری شده و قرار است برنامههای ویژهای برای ترویج همجنسگرایی اجرا شود، نشانگر سوء استفاده غرب از یک تورنمنت ورزشی برای تحمیل ارزشهای خود است.
۲. غربیها در این مسیر برای تحمیل باورهای خود به جمهوری اسلامی ایران اولویت قائل هستند و بصورت هدفمند، تبدیل سبک زندگی جامعه از سبک اسلامی-ملی به سبک غربی را دنبال میکنند.
این هدف فقط با ترویج بی حجابی دنبال نمیشود بلکه در پوشش مقابله با حجاب اجباری، توصیه به عادی سازی ارتباطات دختر و پسر، تشویق به ازدواجهای سفید بدون جاری کردن عقد شرعی، ترغیب باغ تالارهای عروسی و رستورانهای بزرگ به ارائه خدمات توسط خانمهای بد لباس، معرفی دختران به پسران در کانالهای اینترنتی و برگزاری پارتیهای مختلط شبانه، قمار، شرب خمر و. نمونههایی از اقدام هدفمند دشمن در عرصه فرهنگی است.
متخلفان و حامیان آنان نیز سعی میکنند مقابله با هر ناهنجاری را با موضوع حجاب و گشت ارشاد پیوند بزنند و اگر مثلا با شرب خمر برخورد شد آن را حرکتی برای احیای گشت ارشاد القا نمایند.
۳. در عرصه سینما، تاتر و نمایشهای خانگی، متاسفانه تاکید برعادی سازی ارتباطات محرم و نامحرم وجود دارد. استفاده از گلاه گیس، دست زدن به بدن زن از روی لباس و در مجموع ابداع انواع شیوههای غیراخلاقی برای عبور از موانع شرعی و فرار از ممیزی، امری عادی محسوب میشود.
افراط در نمایش شُرب خمر، قمار و استعمال دخانیات، ترویج خشونت و انتقام گیریهای شخصی با سلاح گرم و سرد و عبور از قانون و بی اعتنایی به نقش پلیس و ناکارآمد نشان دادن دستگاه قضایی، موضوع اغلب فیلمهای سینمایی و مجموعههای نمایش خانگی است.
این روزها پروندههای بسیاری با موضوع قتل اعضای یک خانواده توسط عضوی از خانواده یا نزاعهای دسته جمعی و حتی قومی منتشر میشود که بخش عمدهای از این جرائم به دلیل تاثیرپذیری از فیلمهای خشن و غیر اخلاقی است.
بسیاری از این فیلمها مروج سرپیچی فرزندان از نصایح والدین، توهین به بزرگترها وعدم احترام نسل جوان به خانواده است که تاثیر مستقیم در تغییر سبک زندگی جامعه دارد.
۴. در ارتباط با نشرکتاب، انتشار کتابهایی در ترویج پوچگرایی، نومید سازی جوانان، تبلیغ خاندان سلطنتی، مارکسیسم، قبح زدایی از ارتباطات نامشروع و... افزایش یافته و اعطای مجوز به این قبیل کتابها بخصوص رمانهایی که سبک زندگی غربی را ترویج میکنند، جای سئوال دارد.
در رابطه با موضوع ارث، تبلیغات گسترده در قالب مباحث علمی و حقوق بشری مبنی بر اینکه سهم فرزندان پسر و دختر، برابر است، بصورت هدفمند دنبال میشود و این موضوع که بی اعتنایی آشکاربه قوانین شرعی است، باعث اختلاف جدی میان وراث و شکافهای خانوادگی شده و چه بسا در آینده نیز بیشترخواهد شد.
۵. پیشگیری و مقابله با معضلات و فجایع فرهنگی، بصورت ایجابی و بصورت سلبی، به عهده دستگاههای حاکمیتی است و نیازمند اقدام جدی، مسئولانه و هماهنگ نهادهای مختلف نظام است.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر، ایستادگی در مقابل جنگ تبلیغاتی و رسانهای غرب را دشوار، اما کاملاً ممکن دانستند و گفتند: «در این درگیری تبلیغاتی و رسانهای نیز باید آرایش خود را متناسب نظم و طرح و هدف دشمن تعریف و بر نقاطی متمرکز شویم که او هدف گرفته است، یعنی معارف اسلامی، شیعی و انقلابی.»
بر این اساس، در بُعد ایجابی، دستگاههای فرهنگی و رسانهای موظف هستند با اقدامات ابداعی به تبیین معارف دینی و معرفی ترفندهای ضد ارزشی غرب پرداخته وآثار منفی تهاجم دشمن به ارزشهای ملی و اسلامی را بطور مستدل و اخلاق محور، برای مردم روشن نمایند.
۶. نظارت خردمندانه و قانونمند بر صدور مجوز برای ساخت فیلم و مجموعههای نمایشی خانگی و انتشار کتاب و همچنین نظارت جدی بر فعالیت اماکنی همچون تالارهای پذیرایی، سالنهای نمایش ... همه در اختیار دستگاههای حاکمیتی است.
متاسفانه وقوع آشوبهای سال ۱۴۰۱ و نگرانی از تکرار آن، مسئولین ذیربط را محافظه کار نموده و همین امر موجب ایجاد حاشیه امن برای خطاکاران شده است.
در حالی که مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی امروز تبدیل به یک مطالبه عمومی شده و تداوم آن با استقبال خانوادههایی که نگران آینده فرزندان خود هستند، مواجه خواهد شد؛ لذا مقابله با ناهنجاریها که حتی مطالبه خانوادههای بد حجاب است، ضروری و امکان پذیر است. بطور قطع، حجاب یک حکم و وظیفه شرعی است، اما اگر بنا به مصالحی فعلا با اغماض نسبت به آن برخورد میشود نباید دلیلی باشد برای اینکه با دیگر ناهنجاریها مثل روابط نامشروع، قمار، شُرب خمر و... قاطعانه برخورد نشود.
طبعا کاهش ناهنجاریها بر روی موضوع بد حجابی نیز تاثیر خواهد داشت و در عین حال، بهانه را از دست افرادی که مقابله با هر ناهنجاری را مترادف با احیای گشت ارشاد القا میکنند، خواهد گرفت.
۷. نقش رسانههای دغدغهمند و دلسوز بخصوص صدا و سیما برای حمایت متحدانه از مقابله با ناهنجاری ها، به عنوان یک مطالبه عمومی ضرورت دارد و صاحبان سلایق مختلف باید بدانند که تغییر سبک جدی توسط غربیها یک موضوع کاملا جدی و سریع الاثر بوده و به دلیلی ارتباط مستقیم با امنیت کشور، میبایست تدابیر لازم برای مدیریت موضوع، اتخاذ گردد.
*سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان