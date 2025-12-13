به گزارش تابناک به نقل از زومیت، سامسونگ چند روز پیش عرضهی گلکسی زد ترای فولد را در کرهجنوبی معرفی کرد و اولین فروش آن امروز آغاز شد و فقط چند دقیقه دوام آورد. تمام موجودی این گوشی سهتاشدنی در زمان بسیار کوتاهی تمام شد؛ آن هم باوجود قیمت بسیار بالا و اولین نسل بودن این محصول در دستهی خود.
نسخهی ۵۱۲ گیگابایتی گوشی سامسونگ مدل گلکسی زد ترایفولد با برچسب ۲۴۳۶ دلار وارد بازار کره شده است. سامسونگ امروز این گوشی را فقط ازطریق ۲۰ فروشگاه بزرگ خود به فروش گذاشت و همین موضوع باعث ایجاد صفهای طولانی در مقابل هر فروشگاه شد. موجودی همهی شعب نیز در چند دقیقه به پایان رسید.
سامسونگ هنوز اعلام نکرده است که موجودی بعدی ترایفولد چه زمانی عرضه میشود، اما با تشکر از خریداران در وبسایت خود، امکان ثبتنام برای دریافت اعلان موجودی را فعال کرده است. بهنوشتهی سم موبایل، این گوشی طی هفتههای آینده وارد بازار کشورهای بیشتر از جمله آمریکا خواهد شد.