میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسخ اوسمار درباره شایعه بازگشت سیدجلال

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره بازی فردا برابر آلومینیوم گفت: آلومینیوم مثل پیکان با ۵ مدافع بازی می‌کند و مربی‌ای دارد که از تیم‌های دیگر شناخت دارد و مطابق آن بازی می‌کند. مهم است که تیم ما برای تغییر تاکتیک و ساختار تیم مقابل آماده باشد.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۹۳
| |
1574 بازدید

پاسخ اوسمار درباره شایعه بازگشت سیدجلال

به گزارش تابناک؛ اوسمار ویرا، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی مقابل آلومینیوم اراک، در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران گفت: یک بازی مهم دیگر در نیم فصل اول داریم. همه تیم‌ها در انتهای نیم فصل سعی می‌کنند بیشترین امتیازات را کسب کنند تا کار راحت‌تری در نیم فصل دوم داشته باشند. پرسپولیس هم از این قضیه مستثنی نیست و سعی می‌کند بیشترین امتیازات را جمع کند تا در تیم فصل دوم برای قهرمانی به میدان برود.

سرمربی پرسپولیس افزود: پرسپولیس و آلومینیوم همیشه بازی‌های سختی داشته‌اند. آلومینیوم مثل پیکان با ۵ مدافع بازی می‌کند و مربی‌ای دارد که از تیم‌های دیگر شناخت دارد و مطابق آن بازی می‌کند. مهم است که تیم ما برای تغییر تاکتیک و ساختار تیم مقابل آماده باشد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره لیست مازاد پرسپولیس گفت: فعلا لیست خروجی نداریم و همه بازیکنان در فصل نقل و انتقالات می‌توانند پیشنهاداتی داشته باشند. تاکید می‌کنم لیست خروجی نداریم. همه چیز به پیشنهاد‌های تیم‌های دیگر به بازیکنان بستگی دارد و اینکه آیا به نفع تیم ماست یا خیر. دو جای خالی داریم که برای گرفتن بازیکن تلاش می‌کنیم.

اوسمار درباره مصدومان پرسپولیس خاطرنشان کرد: برخی سرماخوردگی یا مصدومیت کوچک داشتند و نمی‌توانم بگویم کدام بازیکنان هستند یا نیستند.

وی درباره شایعاتی مبنی بر احتمال اضافه شدن سید جلال حسینی به کادر فنی پرسپولیس گفت: مرتبه قبل که اینجا سرمربی شدم او به من خیلی کمک کرد و دوست خوب من است که خیلی به او اعتماد دارم. این موضوع به باشگاه بستگی دارد که می‌خواهند این کار را انجام دهند یا خیر.

سرمربی پرسپولیس درباره روند تغییر تاکتیکی این تیم، اظهار کرد: سری قبل که اینجا بودم ۲ سال با تیم بودم و شناخت بیشتری از بازیکنان داشتم و کارم راحت‌تر بود، اما الان به مرور باید به تاکتیک مورد نظر برسیم. کیفیت چمن خیلی مهم است که تاکتیکی را دنبال کنیم.

اوسمار درباره اینکه از چه بازیکنانی برابر آلومینیوم استفاده می‌کند نیز گفت: فرق بازی فردا با هفته پیش این است که برای این بازی زمان بیشتری داشتیم. بعد از تمرین امروز تصمیم می‌گیریم که چه بازیکنانی به میدان بروند.

سرمربی پرسپولیس افزود: پرسپولیس برای قهرمانی می‌جنگد. سعی می‌کنیم در بازی‌های باقی‌مانده حداکثر امتیازات را بگیریم. همه ما سعی داریم به هدف اصلی‌مان که قهرمانی در لیگ برتر است برسیم.

اوسمار در پایان درباره اینکه احساس می‌شود اوریه خشن و عصبی بازی می‌کند گفت: لیگ ایران فیزیکی است و بازیکن خارجی که نتواند خود را با این موضوع وفق بدهد نمی‌تواند در ایران بازی کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اوسمار ویه‌را سرمربی پرسپولیس آلومینیوم اراک لیگ برتر پیکان سیدجلال حسینی
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اوسمار: باید در قراردادم درباره موهایم بندی اضافه می‌کردم!
پرسپولیس یک - آلومینیوم صفر؛ ادامه بردهای اقتصادی این بار با گلزنی بیفوما
ترکیب پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
عکس: جدول لیگ برتر در پایان هفته سیزدهم
استوری‌ معنادار اوسمار برای هواداران
آمار جذاب اوسمار نسبت به وحید هاشمیان
واکنش تاجرنیا به قهرمان نشدن کشتی استقلال
ساپینتو: پنالتی روی حردانی آشکار بود / نتیجه عادلانه نبود
سپاهان با یک تغییر مهم مقابل آلومینیوم
جدایی غیرمنتظره ژوزه مورایس از الوحده
یک استقلالی کاپیتان پرسپولیس شد! +عکس
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e37
tabnak.ir/005e37