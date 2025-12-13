پاسخ اوسمار درباره شایعه بازگشت سیدجلال

به گزارش تابناک؛ اوسمار ویرا، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی مقابل آلومینیوم اراک، در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران گفت: یک بازی مهم دیگر در نیم فصل اول داریم. همه تیمها در انتهای نیم فصل سعی میکنند بیشترین امتیازات را کسب کنند تا کار راحتتری در نیم فصل دوم داشته باشند. پرسپولیس هم از این قضیه مستثنی نیست و سعی میکند بیشترین امتیازات را جمع کند تا در تیم فصل دوم برای قهرمانی به میدان برود.
سرمربی پرسپولیس افزود: پرسپولیس و آلومینیوم همیشه بازیهای سختی داشتهاند. آلومینیوم مثل پیکان با ۵ مدافع بازی میکند و مربیای دارد که از تیمهای دیگر شناخت دارد و مطابق آن بازی میکند. مهم است که تیم ما برای تغییر تاکتیک و ساختار تیم مقابل آماده باشد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره لیست مازاد پرسپولیس گفت: فعلا لیست خروجی نداریم و همه بازیکنان در فصل نقل و انتقالات میتوانند پیشنهاداتی داشته باشند. تاکید میکنم لیست خروجی نداریم. همه چیز به پیشنهادهای تیمهای دیگر به بازیکنان بستگی دارد و اینکه آیا به نفع تیم ماست یا خیر. دو جای خالی داریم که برای گرفتن بازیکن تلاش میکنیم.
اوسمار درباره مصدومان پرسپولیس خاطرنشان کرد: برخی سرماخوردگی یا مصدومیت کوچک داشتند و نمیتوانم بگویم کدام بازیکنان هستند یا نیستند.
وی درباره شایعاتی مبنی بر احتمال اضافه شدن سید جلال حسینی به کادر فنی پرسپولیس گفت: مرتبه قبل که اینجا سرمربی شدم او به من خیلی کمک کرد و دوست خوب من است که خیلی به او اعتماد دارم. این موضوع به باشگاه بستگی دارد که میخواهند این کار را انجام دهند یا خیر.
سرمربی پرسپولیس درباره روند تغییر تاکتیکی این تیم، اظهار کرد: سری قبل که اینجا بودم ۲ سال با تیم بودم و شناخت بیشتری از بازیکنان داشتم و کارم راحتتر بود، اما الان به مرور باید به تاکتیک مورد نظر برسیم. کیفیت چمن خیلی مهم است که تاکتیکی را دنبال کنیم.
اوسمار درباره اینکه از چه بازیکنانی برابر آلومینیوم استفاده میکند نیز گفت: فرق بازی فردا با هفته پیش این است که برای این بازی زمان بیشتری داشتیم. بعد از تمرین امروز تصمیم میگیریم که چه بازیکنانی به میدان بروند.
سرمربی پرسپولیس افزود: پرسپولیس برای قهرمانی میجنگد. سعی میکنیم در بازیهای باقیمانده حداکثر امتیازات را بگیریم. همه ما سعی داریم به هدف اصلیمان که قهرمانی در لیگ برتر است برسیم.
اوسمار در پایان درباره اینکه احساس میشود اوریه خشن و عصبی بازی میکند گفت: لیگ ایران فیزیکی است و بازیکن خارجی که نتواند خود را با این موضوع وفق بدهد نمیتواند در ایران بازی کند.