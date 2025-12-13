میلی صفحه خبر لوگو بالا
هوشنگ مرادی کرمانی مرخص شد

هوشنگ مرادی کرمانی که چند روز پیش آنژیوگرافی شد و برای تنظیم ضربان، باتری قلب در سینه‌اش کار گذاشته شد، از بیمارستان مرخص شد و دوران نقاهت را در منزل می‌گذراند.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۹۲
| |
1598 بازدید
|
۲
هوشنگ مرادی کرمانی مرخص شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هومن مرادی کرمانی، فرزند هوشنگ مرادی کرمانی درباره وضعیت این نویسنده گفت: پدرم عصر روز گذشته (جمعه، ۲۱ آذرماه) از بیمارستان مرخص شد. البته خود پدر هم می‌خواست زودتر از بیمارستان به خانه برود. الآن دوره نقاهت را در منزل خواهد گذراند.

هوشنگ مرادی کرمانی هم در صحبت‌هایی کوتاه به ایسنا گفت: خبر بستری و مرخص شدنم تأثیری در زندگی مردم ندارد. من سال‌ها پیش چهار خط برای مردم نوشته‌ام و از این جهت به من محبت دارند.

خالق «قصه‌های مجید» در پی تشدید بیماری قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود که با تشخیص ضعف قلب، روز پنجشنبه، ۲۰ آذر، با جراحی باتری در قفسهٔ سینه او کار گذاشته شد.

هوشنگ مرادی کرمانی زاده ۱۶ شهریور ۱۳۲۳ در روستای سیرچ از توابع بخش شهداد کرمان است. تا کلاس پنجم ابتدایی در آن روستا درس خواند و همراه پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کرد.

مرادی کرمانی سال ۱۳۵۳ داستان «قصه‌های مجید» را خلق کرد که شهرت زیادی دارد. «شما که غریبه نیستید»، «مهمان مامان»، «خمره»، «پلو خورش»، «قاشق چای‌خوری»، «مربای شیرین»، «بچه‌های قالیباف‌خانه» و «ته خیار» از جمله دیگر آثار این نویسنده است.

آثار مرادی کرمانی به زبان‌هایی همچون آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی ترجمه شده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
12
پاسخ
خدارا شکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
7
پاسخ
خدا رو شکر. انشالله همیشه سلامت باشند
