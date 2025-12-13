پیشرفت بزرگ در ردیابی زنجیره تامین پنبه با فناوری مولکولی

شرکت فعال در بازار فناوری صنعتی موفق شد برای اولین بار ردیابی مولکولی کامل پنبه از مرحله بازیافت تا پارچه نهایی را در یک پروژه آزمایشی اثبات کند — دستاوردی که می‌تواند صنایع نساجی، پوشاک و پایش کیفیت تولید را متحول کند.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت SMX (NASDAQ: SMX) اعلام کرد که در یک طرح پایلوت چندروزه در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ توانسته است ردیابی مولکولی کامل پنبه از مرحله بازیافت تا محصول نهایی نساجی را با موفقیت به نمایش بگذارد. این تکنولوژی جدید، که در سطح صنعتی آزمایش شده است، داده‌های مولکولی هر مرحله از تولید مواد اولیه تا پارچه را ثبت و تأیید می‌کند.

بر اساس اعلام SMX، این فرآیند به شرکت‌های نساجی اجازه می‌دهد تا با دقت بسیار بالا منشاء مواد خام، مسیر پردازش و کیفیت نهایی محصول را پیگیری و تضمین کنند. به گفته مسئولان شرکت، چنین فناوری می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان، استانداردهای کیفی و شفافیت زنجیره تأمین را در بازارهای جهانی ارتقا دهد.

این پیشرفت صنعتی در زمانی رخ داده است که شرکت‌ها به دنبال راه‌حل‌های نوآورانه برای مدیریت منابع، افزایش پایداری تولید و کاهش ردپای زیست‌محیطی هستند. فناوری ردیابی مولکولی می‌تواند تقلب در منشاء مواد، آلودگی‌های صنعتی و ناکارآمدی‌های زنجیره تأمین را کاهش دهد و استانداردهای بهداشتی و کیفی را در تولیدات نساجی بهبود بخشد.

تحولات مشابهی نیز در عرصه ذخیره‌سازی انرژی و صنایع مادر گزارش شده است، از جمله معرفی فناوری‌های جدید باتری‌های ذخیره‌سازی بلندمدت در چین که برای پشتیبانی از انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع سنگین توسعه یافته‌اند.