میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
گامی نو در صنعت نساجی؛

پیشرفت بزرگ در ردیابی زنجیره تامین پنبه با فناوری مولکولی

شرکت فعال در بازار فناوری صنعتی موفق شد برای اولین بار ردیابی مولکولی کامل پنبه از مرحله بازیافت تا پارچه نهایی را در یک پروژه آزمایشی اثبات کند — دستاوردی که می‌تواند صنایع نساجی، پوشاک و پایش کیفیت تولید را متحول کند.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۶۱
| |
515 بازدید

پیشرفت بزرگ در ردیابی زنجیره تامین پنبه با فناوری مولکولی

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت SMX (NASDAQ: SMX) اعلام کرد که در یک طرح پایلوت چندروزه در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ توانسته است ردیابی مولکولی کامل پنبه از مرحله بازیافت تا محصول نهایی نساجی را با موفقیت به نمایش بگذارد. این تکنولوژی جدید، که در سطح صنعتی آزمایش شده است، داده‌های مولکولی هر مرحله از تولید مواد اولیه تا پارچه را ثبت و تأیید می‌کند.

بر اساس اعلام SMX، این فرآیند به شرکت‌های نساجی اجازه می‌دهد تا با دقت بسیار بالا منشاء مواد خام، مسیر پردازش و کیفیت نهایی محصول را پیگیری و تضمین کنند. به گفته مسئولان شرکت، چنین فناوری می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان، استانداردهای کیفی و شفافیت زنجیره تأمین را در بازارهای جهانی ارتقا دهد. 

این پیشرفت صنعتی در زمانی رخ داده است که شرکت‌ها به دنبال راه‌حل‌های نوآورانه برای مدیریت منابع، افزایش پایداری تولید و کاهش ردپای زیست‌محیطی هستند. فناوری ردیابی مولکولی می‌تواند تقلب در منشاء مواد، آلودگی‌های صنعتی و ناکارآمدی‌های زنجیره تأمین را کاهش دهد و استانداردهای بهداشتی و کیفی را در تولیدات نساجی بهبود بخشد. 

تحولات مشابهی نیز در عرصه ذخیره‌سازی انرژی و صنایع مادر گزارش شده است، از جمله معرفی فناوری‌های جدید باتری‌های ذخیره‌سازی بلندمدت در چین که برای پشتیبانی از انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع سنگین توسعه یافته‌اند. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پنبه نساجی صنعت فناوری علم تکنولوژی
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
FutureTech Expo 2026» در مسیر شکل‌گیری آینده فناوری برگزار می‌شود / تمرکز بر هوش مصنوعی، بلاک‌چین، فین‌تک و نوآوری‌های دیجیتال
چین «سه نوآوری پیشگام ذخیره‌سازی انرژی بلندمدت» را رونمایی کرد / گامی مهم برای پشتیبانی از انرژی‌های تجدیدپذیر و مرکز داده‌های هوش مصنوعی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e2b
tabnak.ir/005e2b