تصویر لیونل مسی با تمام جوایز فردی این فصل

لیونل مسی با درخشش در فصل جاری فوتبال آمریکا، تمامی جوایز فردی معتبر MLS از جمله جام قهرمانی MLS، عنوان ارزشمندترین بازیکن فصل، بهترین بازیکن جام MLS و کفش طلا را بهدست آورد و فصل رؤیایی خود را در آمریکا تکمیل کرد.
