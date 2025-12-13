به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت چینی HiTHIUM در رویداد سالانه Eco-Day خود از سه فناوری جدید ذخیرهسازی انرژی بلندمدت رونمایی کرد؛ فناوریهایی که با هدف افزایش پایداری برق تولیدشده از منابع خورشیدی و بادی توسعه یافتهاند.
بر اساس اعلام این شرکت، این محصولات قادرند برق را برای حداقل ۸ ساعت بهصورت پیوسته ذخیره و تأمین کنند؛ قابلیتی که یکی از چالشهای اصلی انرژیهای تجدیدپذیر یعنی ناپایداری تولید برق را کاهش میدهد.
مهمترین محصول معرفیشده، سیستم ∞Power⁸ با ظرفیت ۶.۹ مگاوات و ۵۵.۲ مگاواتساعت است که برای پروژههای مقیاس بزرگ طراحی شده است. همچنین باتری ∞Cell با ظرفیت ۱۳۰۰ آمپرساعت بهعنوان سلول پرظرفیت جدید این شرکت معرفی شد که ایمنی و طول عمر بالاتری دارد.
HiTHIUM اعلام کرده است این فناوریها بهطور ویژه برای پشتیبانی از مراکز داده هوش مصنوعی نیز توسعه یافتهاند؛ مراکزی که به دلیل مصرف بالای برق، نیازمند تأمین انرژی پایدار و بدون وقفه هستند.
کارشناسان معتقدند توسعه ذخیرهسازی انرژی بلندمدت میتواند نقش مهمی در کاهش وابستگی مراکز داده به سوختهای فسیلی و افزایش سهم انرژی پاک در زیرساختهای دیجیتال ایفا کند.