میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان

یک عضو ارشد حزب الله با انتقاد شدید از اظهارات خصمانه وزیر خارجه لبنان علیه مقاومت گفت که اولویت وزیر خارجه باید عقب‌نشینی دشمن، بازگرداندن اسرا و توقف تجاوز باشد.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۵۳
| |
70915 بازدید
|
۶
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حسین الحاج حسن، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، اظهارات سخیف یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره را بیشتر به عنوان نماینده حزب نیرو‌های لبنانی دانست تا دولت لبنان.

وی با تأکید بر اینکه «اسرائیل تمایلی به صلح با هیچ‌کس ندارد و یک دولت متجاوز و ظالم است» افزود: حداقل کاری که وزیر خارجه می‌تواند انجام دهد، این است که ابتدا فعالیت دیپلماتیک خود را فعال کند و به جهان توضیح دهد که لبنان طی یک سال گذشته به توافق آتش‌بس پایبند بوده و دشمن صهیونیستی هرگز به این توافق پایبند نبوده و همچنان به لبنان تجاوز می‌کند.

الحاج حسن یادآور شد که این یوسف رجی نبود که جنوب را آزاد کرد، بلکه سلاح مقاومت بود که جنوب را در سال ۲۰۰۰ آزاد کرد، آنهم در شرایطی که وزیر خارجه کنونی و حزب وی یعنی حزب نیرو‌های لبنانی در جبهه دیگری قرار داشتند.

این عضو ارشد حزب الله تاکید کرد که مقاومت دستاورد‌هایی دارد، اما مانند همه کشور‌ها و ملت‌هایی که مورد حمله قرار می‌گیرند، حمله‌ای به مقاومت و حزب‌الله وارد شده است، ما آن را انکار نمی‌کنیم، اما هیچ‌کس حق ندارد نقش سلاح و مقاومت و جنبش امل و عناصر مقاوم را در آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و مقابله با جنگ اسرائیل در سال ۲۰۰۶ و مقابله با تکفیری‌ها در سال ۲۰۱۷ انکار کند.

وی با اشاره به اینکه وزیر خارجه لبنان نباید تجاوز صهیونیست‌ها به این کشور را توجیه کند، به انتقاد از سخنان رجی درباره سلاح و انحصار سلاح پرداخت و گفت: من معتقدم که اولویت این است که جناب وزیر بر عقب‌نشینی دشمن، بازگرداندن اسرا و توقف تجاوز تمرکز کند.

وی با اشاره به تحولات سوریه گفت که در کشور برادر ما یعنی سوریه که سلاح و مقاومتی در آن نیست، چرا تجاوز‌ها ادامه دارد؟ بهانه‌ای که رژیم صهیونیستی در لبنان با وجود سلاح و مقاومت به آن متوسل می‌شود، در سوریه وجود ندارد، با این حال اشغال و تجاوز ادامه دارد.

الحاج حسن افزود افزود: آنچه ما می‌گوئیم این است که وقتی دشمن عقب‌نشینی کند و تجاوز متوقف شود و اسرا بازگردانده شوند و بازسازی آغاز شود، لبنان باید استراتژی امنیتی و دفاع ملی خود را مورد بحث قرار دهد و بر اساس آن هر امری می‌تواند مورد توافق لبنانی‌ها قرار گیرد.

وی این سوال را مطرح کرد که چگونه می‌توان در آینده از لبنان دفاع کرد وقتی رژیم صهیونیستی الان می‌خواهد شرایط سوریه را به لبنان تحمیل کند؟ نتانیاهو وارد خاک سوریه می‌شود و می‌گوید که می‌خواهد آنجا بماند.

عضو ارشد حزب الله به مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و سوریه طی یک سال گذشته اشاره کرده و پرسید: مذاکراتی بین سوریه و اسرائیل از یک سال پیش در جریان است و جلساتی در سطح وزرا برگزار شده، این مذاکرات به کجا انجامید؟ نتانیاهو در دو روز اخیر گفت که برای توافق امنیتی با سوریه عجله‌ای ندارد و می‌خواهد منطقه حائل ایجاد کند و در جبل الشیخ بماند.

یوسف رجی وزیر خارجه لبنان پیش از این در گفت‌و‌گو با الجزیره مدعی شد که سلاح حزب‌الله در حمایت از غزه و دفاع از کشور بی‌اثر بودن خود را ثابت کرده است. وی افزود که دولت لبنان در حال مذاکره با حزب‌الله برای متقاعد کردن آن به تحویل سلاح‌هایش است، اما این حزب از این کار خودداری می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حسین الحاج حسن پارلمان حزب الله دولت لبنان اسرائیل وزیر خارجه لبنان سوریه صهیونیست ها
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ولایتی: ایران با قاطعیت از حزب‌الله حمایت می‌کند
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
تصویب تاریخی علیه اسرائیل در مجمع عمومی
ترکیه: اسرائیل تنها تصمیم‌گیرنده نیست
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
تجاوز آشکار در جولان تحت سکوت مرگبار جولانی
گزافه گویی جدید وزیر لبنانی علیه ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۶۵
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
119
88
پاسخ
حزب فقط حزب الله
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
78
126
پاسخ
حزب‌الله لبنان فعالیت‌هایش تمام شده است
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
118
76
پاسخ
به وزیر خارجه ی لبنان بگویید شیعیان لبنان گوشت دم توپ شوند، دمار از روزگارتان درخواهیم آورد، کاری میکنیم به اسراییل بگویید خان دایی
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
36
79
پاسخ
در شرایط کنونی لبنان فقط نیاز داره به حفظ اتحاد و همبستگی.تنها چیزی که اسراییل رو خوار و مستأصل می‌کنه.اختللا ف مثل یک سم می‌مونه.اسراییل رو پررو تر می‌کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
49
90
پاسخ
فکر می کنم این وزیر لبنانی ازجای حقوق می‌گیرد که باید حرف بزند
سارانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
8
14
پاسخ
به وزیر خارجه لبنتن بگوید خجالت بکش از حرفهای که میزنی توباید از خک وکشور خودت دفاع کنی نه از اشغال گر خاک تو سرت تو مزدور اسراعیل هستی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e2T
tabnak.ir/005e2T