به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تقاضا از سراسر جهان برای دریافت بلیتهای جام جهانی به سطح فوقالعادهای رسیده است و به همین خاطر نزدیک به پنج میلیون درخواست تاکنون برای خرید بلیتهای جام جهانی ثبت شد.
مرحله سوم فروش تا ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ ادامه دارد و متقاضیان موفق در ماه فوریه از طریق ایمیل مطلع میشوند که برای خرید بلیتهای جام جهانی موفق شدهاند.
فیفا اعلام کرد که سه کشور میزبان در مرحله سوم بیشترین تقاضا را برای خرید بلیت داشتهاند و درخواستهای زیادی از سایر نقاط قاره آمریکا داشتهاند. کلمبیا، انگلیس، اکوادور، برزیل، آرژانتین، اسکاتلند، آلمان، استرالیا، فرانسه و پاناما، ۱۰ کشور بعدی با بیشترین درخواست بلیت بودند.
بیشترین درخواست برای کدام بازیها بوده است؟
فیفا اعلام کرد که در میان مسابقات مرحله گروهی، دیدار کلمبیا با پرتغال بیشترین درخواست بلیت را در ۲۴ ساعت اول به خود اختصاص داده است. سایر مسابقات مورد تقاضا به شرح زیر بودند:
برزیل مقابل مراکش (نیوجرسی)
مکزیک مقابل کره جنوبی (گوادالاخارا)
اکوادور مقابل آلمان (نیوجرسی)
اسکاتلند مقابل برزیل (میامی)
با توجه به قیمتها، قوانین سفر و محدودیتهای ویزا، جام جهانی ۲۰۲۶ احتمالاً گرانترین و چالشبرانگیزترین تجربه حضور در تاریخ فوتبال برای هواداران خواهد بود.
افتتاحیه این دوره از مسابقات در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵) در شهر مکزیکوسیتی برگزار میشود.
این بازی به نوعی تکرار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰ نیز به شمار میرود. آفریقای جنوبی میزبان آن رقابتها بود و بازی دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
بازی دوم نیز در همان روز و به میزبانی شهر دیگر مکزیک یعنی گوادالاخارا برگزار خواهد شد.