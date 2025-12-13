میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

علت انفجار در آزمایشگاه دانشگاه تهران مشخص شد

رئیس کمیته فنی دانشگاه تهران نتیجه اولیه علت حادثه انفجار آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۵۰
| |
2648 بازدید
|
۱
علت انفجار در آزمایشگاه دانشگاه تهران مشخص شد

نتیجه اولیه علت حادثه انفجار آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران مشخص شد.

منوچهر مرادی سبزوار، معاون پژوهشی دانشگاه تهران که به‌عنوان رئیس کمیته بررسی حادثه انفجار آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران تعیین شده بود درباره گزارش کمیته فنی دانشگاه تهران گفت: اولین کار ما در کمیته علاوه بر بررسی علت وقوع انفجار، مراقبت و ایجاد تمهیداتی برای عدم بروز اتفاقی از این‌دست در سایر آزمایشگاه‌ها بود. سوال جدی این بود آیا این اتفاق الگویی دارد و دلیل آن چه چیزی بوده است؟ برخی اوقات درباره اتفاقاتی از این‌قبیل می‌توان حدس زد و شاید حتی یک‌سال طول بکشد تا دلیل اصلی ماجرا مشخص شود و خیلی اوقات هم تشخیص علت برخی مسائل به این راحتی نیست.

وی گفت: تا امروز برداشتی که از علت ماجرا شده این بود که عمر زیاد کپسول و آماده‌نبودن آن برای استفاده چنین انفجاری را رقم زد.

معاون دانشگاه تهران در توضیح بیشتر در این‌خصوص اظهار داشت: کپسول مورد استفاده، قدیمی بوده و طبق استاندارد برای استفاده باید تست می‌شد. کپسول‌هایی که عمر زیادی دارند قبل از استفاده حتماً باید تست شوند و بعد از تست تا ۵ سال قابلیت استفاده دارند. کپسول آزمایشگاه دانشکده فنی، عمر زیادی داشته و طبق مستندات موجود، تست شده ولی این انفجار نشان داد، بدنه آن اصلاً آماده نبوده، زیرا فشاری که به کپسول بعد از تزریق گاز وارد می‌شود، به دلیل نبودن ظرفیت در کپسول به انفجار منجر می‌شود.

وی درباره احتمال استاندارد نبودن فرایند تست کپسول از طرف شرکتی که با دانشگاه در این زمینه همکاری می‌کند نیز گفت: تشخیص این موضوع کار ما نیست. اینکه آن شرکت در زمان تست متوجه اشکالی شده یا نشده یا اینکه در بازه‌ای که از زمان تست تا تحویل به دانشگاه اتفاقی در کپسول رخ داده برای ما مشخص نیست ولی آن‌چه معلوم است اینکه عمر کپسول گذشته، شاید این موضوع نیز احتمال داشته باشد ولی نمی‌توانیم کسی را محکوم کنیم. این مشخص است که کپسول آماده نگهداری و استفاده را نداشته و باید از رده خارج می‌شد.

وی گفت:، چون شرکت‌ها بیرون از دانشگاه، کپسول‌ها را تست می‌کنند ما دیگر امکان نداریم که درون کپسول‌ها را ببینیم و بررسی کنیم. دلیل احتمال ما برای اینکه بدنه کپسول آمادگی لازم برای فشار گاز را نداشته این است که طبق روال موجود، وقتی کپسولی منفجر می‌شود فقط دهانه آن باز شده و منفجر می‌شود ولی در این حادثه، بدنه‌ی کپسول تکه‌تکه شده و این مسئله نشان‌دهنده این است که بدنه کپسول آمادگی تحمل این فشار را نداشته است.

مرادی با بیان اینکه این نتیجه اولیه بررسی‌های کمیته است، افزود: تحقیقات ما در این زمینه ادامه دارد. اینکه آیا انفجار علت بیرونی داشته یا نه هنوز مشخص نیست؛ چون هنوز بخشی از تحقیق ما به نتیجه نرسیده است. بعد از این حادثه و انفجار همه‌چیز در صحنه جابه‌جا شده بود ولی به‌نظر متخصصین، این موضوع قطعی است که کپسول نمی‌توانسته فشار وارد شده را تحمل کند و بعد از تزریق گاز این اتفاق رخ داده است.

معاون دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر حداقل شواهدی مبنی بر اینکه تقصیری بر گردن دانشجو یا استاد راهنما یا دانشگاه است وجود ندارد، زیرا کپسول طبق استاندارد و از مرکز معتبری تهیه شده و برگه تست دارد ولی طبق بررسی‌ها به‌دلیل عمر زیاد، در برابر فشار وارد شده منفجر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، انفجار یک سیلندر گاز هیدروژن صبح روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه در یکی از آزمایشگاه‌های دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، باعث درگذشت یک دانشجو و مصدومیت دو نفر دیگر شد. همچنین، بخش‌هایی از ساختمان آزمایشگاه تخریب شد و به تجهیزات و تأسیسات آن آسیب جدی وارد آمد.

پس از این حادثه دانشگاه تهران با ایجاد دو کمیته قول بررسی تخصصی این ماجرا و بررسی وضعیت سایر آزمایشگاه‌های دانشگاه را داد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران منوچهر مرادی سبزوار دانشکده فنی کپسول
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ماجرای انفجار امشب در تهران چه بود؟
شنیده شدن صدای ۳ انفجار در دمشق
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
انفجار تانکر سوخت در سامرا
انفجار شدید و مرگبار یک مغازه در بوشهر + عکس
پارچه نوشته دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو
گزارش‌های تأییدنشده از شکست دیوار صوتی در آسمان عراق
انفجار نفتکش در دریای سیاه
انفجار در دادگاه ترکیه
انفجار خونین و آتشین لوله گار شهری دهدشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
0
پاسخ
جناب در حین استفاده از کپسول فشاری به کپسول وارد نمشود. مشکل رگلاتور بوده است که در صورت خرابی ان و گیر کردن به یکباده حجم عظیمی از گاز را خارج میکند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e2Q
tabnak.ir/005e2Q