بحران تقاضا در کمین بازار خودرو

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد؛ قدرت خرید خودرو روزبه روز در حال کاهش است. همین موضوع می‌تواند هسته اولیه بحران تقاضا در بازار خودرو باشد، کما اینکه همین حالا هم معاملات زیادی در بازار دیده نمی‌شود.

به گفته فعالان بازار بهای خودرو در حالی به‌طور روزافزون زیاد می‌شود که معاملات به‌شدت کاهش پیدا کرده‌است. به‌نوعی می‌توان گفت که بازار خودرو درگیر رکود تورمی است. از طرف دیگر بهای کارخانه نیز با سرعت بیشتری نسبت به سال‌های اخیر رو به افزایش است. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، سیاستگذاران چاره‌ای جز تحریک تقاضا نخواهند داشت. بازار خودروی کشور امروز در مرحله‌ای قرار دارد که دیگر نه از کشش قیمتی برخوردار است و نه از پویایی سابق در سمت تقاضا. در چنین فضایی، اصرار بر الگو‌های فروش سنتی و یک سویه، تنها به نارضایتی مصرف‌کنندگان و تعمیق بحران منجر خواهدشد. در چنین بستری، یکی از اولویت‌های اصلی، بازنگری در شیوه‌های پرداخت و مدل‌های تامین مالی برای خرید خودرو است.

در غیاب قدرت خرید نقدی، تقویت واقعی و هدفمند فروش اقساطی، می‌تواند به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزار‌های تحریک تقاضا ایفای نقش کند. پیش از این نیز ایران‌خودرو اعلام کرده‌بود در صورت لغو قیمت‌گذاری دستوری فروش اقساطی محصولات خود را کلید خواهد زد، اما این شرط هرگز محقق نشد. از سوی دیگر، سیاستگذاران باید بتوانند با اعطای تسهیلات خرید خودرو به سمت تامین مالی طرف تقاضا حرکت کنند. مشارکت نظام‌مند و شفاف با بانک‌ها و نهاد‌های مالی برای ارائه تسهیلات خرید خودرو، یکی از الزامات راهبردی در شرایط کنونی است. به‌طور کلی می‌توان گفت؛ آینده بازار خودرو حالا تا حد زیادی به هوشمندی در طراحی سیاست‌های فروش گره‌خورده است. در وضعیتی که بازار از کارکرد سنتی خود خارج‌شده، درآمد‌ها هم‌راستا با تورم رشد نکرده‌اند و چشم انداز اقتصادی کشور مملو از نااطمینانی است، نمی‌توان با روش‌های گذشته، انتظار نتایج متفاوت داشت.