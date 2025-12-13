میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیدا شدن پسر ۳ ساله مقتول بعد از ۲ روز

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان از دستگیری فردی خبر داد که فردی که مأمور کلانتری بندرعباس را جلوی چشم فرزند خردسالش به قتل رسانده بود.
پیدا شدن پسر ۳ ساله مقتول بعد از ۲ روز

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، برادر همسر مقتول در پرونده قتل مأمور کلانتری درباره این جنایت گفت: شب نهم آذر شوهرخواهرم که مأمور کلانتری ۱۳ بندرعباس بود، با پسر ۳ ساله‌اش از خانه خارج و ناپدید شدند. ما همه جا را گشتیم تا اینکه حدود ۲ روز بعد خودروی او در نزدیکی پارک گل‌ها در کوی پلیس پیدا شد که بدنه و شیشه سمت راننده آن هدف چندین گلوله قرار گرفته بود.

وی افزود: پسر کوچک او که ساعت‌ها گرسنه و تشنه مانده بود و وضعیت جسمی خوبی نداشت، به سختی توانسته بود از خودرو پیاده شود و از فرط گرسنگی از یک دستفروش تقاضای آب و غذا کرده بود.

بدین ترتیب با شروع تحقیقات پلیسی متهم شناسایی و دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد. وی مدعی شد به خاطر پرونده‌ای که قبلا داشته، از این مأمور پلیس کینه به دل گرفته و ابتدا با ترفند دوستی به وی نزدیک شده و سپس او را به منطقه‌ای خلوت کشانده و پس از اینکه وی را مقابل چشمان فرزندش به قتل رسانده، جسد را دفن و سپس خودرو را با کودک در نقطه‌ای از شهر رها کرده و رفته است.

سرهنگ عبدالمجید کرمی رئیس پلیس آگاهی هرمزگان نیز گفت: در پی اعلام گم شدن یکی از کارکنان انتظامی شهرستان بندرعباس به همراه فرزند خردسالش با یک دستگاه خودرو سواری سمند، بلافاصله دستور ویژه پیگیری پلیس صادر شد.

وی ادامه داد: ۲۴ ساعت پس از اعلام گم شدن مأمور گمشده، طی تماس تلفنی یکی از شهروندان با ۱۱۰ مبنی بر پیدا شدن یک دستگاه خودرو سمند بلاصاحب به همراه پسربچه خردسال در یکی از مناطق حاشیه‌ای بندرعباس، بلافاصله مأموران با تشکیل تیمی در محل حاضر شدند و اقدامات تخصصی و پلیسی برای رسیدن به سرنخ‌های لازم انجام شد.»

این مسئول انتظامی اظهار کرد: با تلاش همه‌جانبه و شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی، در نهایت قاتل شناسایی و در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش در بندرعباس دستگیر شد. متهم در بازجویی‌های فنی به عمل آمده به قتل مقتول با انگیزه اختلافات مالی و شخصی اعتراف کرد.

همچنین عارف اکبری دادستان مرکز استان هرمزگان گفت: پرونده با اولویت ویژه در حال رسیدگی است و مقامات از جمله دادستان، فرماندار و بخشدار در حال پیگیری موضوع هستند.

 

