افت فشار آب در پایتخت تا کِی ادامه دارد؟

معاون عمرانی استانداری تهران گفت: افت فشار آب در شهر تهران ادامه دارد، چرا که آب در شهر نداریم و برای مدیریت مصرف آب اجرای این برنامه ادامه دارد.

سید کمال‌الدین میرجعفریان با اشاره آخرین وضعیت آبی شهر تهران اظهار کرد: وضعیت بارش‌ها در شهر تهران خوب نبود و حتی روان آبی هم در سطح شهر اتفاق نیفتاد. بارش‌ها از ابتدای آذر در برخی مناطق تهران کمتر از یک میلی‌متر بوده است.

وی ادامه داد: مردم باید در مدیریت مصرف آب اهتمام به خرج دهند و دستگاه‌های استان نیز به این مساله توجه ویژه داشته باشند. افت فشار آب در شهر تهران ادامه دارد چرا که آب در شهر نداریم؛ برای مدیریت مصرف آب اجرای این برنامه ادامه دارد.

‌معاون استاندار تهران اضافه کرد: ان‌شاءالله این وضعیت آبی برای هموطنان‌مان مشکلی ایجاد نکند و ما نیز در ملاحظات و اجرای برنامه‌ها بتوانیم مدیریت لازم را انجام دهیم تا بتوانیم از این روزها عبور کنیم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های آبرسانی به تهران، خاطرنشان کرد: انتقال آب طالقان به تهران به سرانجام رسید و ۵ هزار لیتر در ثانیه وارد شبکه شده است و پروژه رینگ قمر بنی‌هاشم تقریبا به پایان رسیده است. پروژه انتقال آب لار نیز با جدیت در حال دنبال شدن است.