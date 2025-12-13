میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سامانه بارشی جدید چه روزی وارد کشور می‌شود؟

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: امروز در پایتخت بارش برف، وزش باد شدید و گاهی کولاک برف پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۴۱
| |
2443 بازدید
سامانه بارشی جدید چه روزی وارد کشور می‌شود؟

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (شنبه، ۲۲ آذر) در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، کرمان، یزد، جزایر واقع در مرکز خلیج فارس و استان‌های قزوین، البرز و تهران بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: فردا (یکشنبه، ۲۳ آذر) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز دوشنبه (۲۴ آذر)، در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، شمال غرب و غرب کرمان و جزایر واقع در مرکز خلیج فارس، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی تگرگ انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) با ورود سامانه بارشی جدید، در غالب مناطق کشور به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بارش محتمل است.

صدور هشدار بارش برف در تهران

ضیائیان تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۲۲ آذر) قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد، گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، از بعدازظهر امروز تا فردا (۲۳ آذر)، بارش برف، وزش باد شدید، گاهی کولاک برف و احتمال رعد و برق در دامنه‌ها و ارتفاعات به‌ویژه مناطق بالادست پایتخت و وزش باد نسبتاً شدید با احتمال وزش باد شدید در نیمه جنوبی و غربی استان تهران رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها، وقوع مه و کاهش شعاع دید، امکان جاری شدن روان آب و بالا آمدن سطح برخی رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، رخداد صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ در نواحی کوهستانی، خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی و کاهش دما ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد به‌ویژه در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سامانه بارشی کشور سطح زرد هواشناسی پایتخت بارش برف
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نشست اضطراری وزیر راه در پی هشدار بارش‌های سنگین
عکس | زمستان در پاییز روستای لالان در نزدیکی فشم
اعلام شرایط جوی محورهای چالوس و هراز
ارتفاعات تهران همچنان بارانی و برفی است
هشدار تشدید بارش‌های سیل‌آسا در ۱۱ استان
بارش برف در ارتفاعات تهران
تعطیلی دو روزه برخی مدارس فیروزکوه
عکس: طبیعت برفی صبح امروز لواسان
سامانه بارشی جدید کی وارد کشور می شود؟
عکس: بارش برف پاییزی در شهرکرد
تداوم بارش‌ها؛ ورود سامانه جدید بارشی به کشور
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e2H
tabnak.ir/005e2H