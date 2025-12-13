رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: امروز در پایتخت بارش برف، وزش باد شدید و گاهی کولاک برف پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (شنبه، ۲۲ آذر) در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، کرمان، یزد، جزایر واقع در مرکز خلیج فارس و استان‌های قزوین، البرز و تهران بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: فردا (یکشنبه، ۲۳ آذر) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز دوشنبه (۲۴ آذر)، در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، شمال غرب و غرب کرمان و جزایر واقع در مرکز خلیج فارس، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی تگرگ انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) با ورود سامانه بارشی جدید، در غالب مناطق کشور به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بارش محتمل است.

صدور هشدار بارش برف در تهران

ضیائیان تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۲۲ آذر) قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد، گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، از بعدازظهر امروز تا فردا (۲۳ آذر)، بارش برف، وزش باد شدید، گاهی کولاک برف و احتمال رعد و برق در دامنه‌ها و ارتفاعات به‌ویژه مناطق بالادست پایتخت و وزش باد نسبتاً شدید با احتمال وزش باد شدید در نیمه جنوبی و غربی استان تهران رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها، وقوع مه و کاهش شعاع دید، امکان جاری شدن روان آب و بالا آمدن سطح برخی رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، رخداد صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ در نواحی کوهستانی، خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی و کاهش دما ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد به‌ویژه در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.