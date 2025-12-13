میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا جلوی برنامه علی ضیاء را نمی گیرید؟

با گذشت چند ماه از تغییر مدیریت در «ساترا» و امیدها به بازتعریف اقتدار این نهاد، روند تحولات اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های نظارتی ساترا دوباره به سمت رویکرد حداقلی و محافظه‌کارانه گذشته بازگشته است.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۳۵
| |
3640 بازدید
|
۹

چرا جلوی برنامه علی ضیاء را نمی گیرید؟

در آغاز اردیبهشت امسال، تغییر مدیریت در ساترا این پیام را به همراه داشت که صدا و سیما تصمیم گرفته دوره مدیریت منفعلانه پیشین را پشت سر بگذارد و با اتخاذ رویکردی قاطع‌تر، کنترل خود را بر پلتفرم‌های نمایش خانگی بازیابی کند. 

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ نخستین اقدام مدیر جدید، محدودسازی پلتفرم «نماوا» به‌دلیل نقض «ملاحظه ۶۲» در انتشار سریال «سووشون» بود؛ اقدامی که نشانه‌ای از آغاز دوره‌ای سختگیرانه‌تر تلقی شد.

اما این سیاست‌ها چندان دوام نیاورد. با وجود کنار گذاشتن برخی نیروهای نزدیک به پلتفرم‌های سرمایه‌سالار، عملکرد ساترا در ماه‌های بعد نشان داد که این تغییرات ساختاری، ماندگاری لازم را نداشته است. ادامه انتشار آثار بحث‌برانگیز «کارناوال» در فیلم‌نت و «شفرونی» در فیلیمو، بدون برخورد مؤثر، گواهی بر تداوم خلأ نظارتی و نابرابری در اجرای قوانین بود؛ در حالی‌که تنها نماوا به‌عنوان پلتفرمی فاقد پشتوانه قدرتمند، با محدودیت جدی روبه‌رو شد.

اوج این بحران، انتشار بدون مجوز برنامه «گنگ» علی ضیا در فیلیمو بود؛ برنامه‌ای با حضور چهره‌های مطرح رپ فارسی که نه پروانه تولید داشت و نه مجوز انتشار. این رخداد، بار دیگر ضعف ساترا در مواجهه با پلتفرم‌های صاحب قدرت را آشکار کرد و این نگرانی به وجود آمده که قوانین در فضای نمایش خانگی به‌صورت گزینشی اجرا می‌شود. 

باید هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به هرج‌ومرج گسترده در شبکه نمایش خانگی منجر شود و تنها مداخله جدی نهادهای قضائی و اصلاح سازوکارهای نظارتی می‌تواند به بازسازی اقتدار از دست‌رفته ساترا کمک کند.

 

چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
11
پاسخ
بنظرم اول بایدجلوی روزنامه کیهان رابگیرندبعدبرنامه علی ضیا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
ای گفتی
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
4
پاسخ
فیلیمو و نماوا و امثالهم رو که مردم عادی نساختن و مدیریت نمی کنن. هر کدام وصل به یک نهاد قدرت هستند، مثل خود کیهان!
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
4
پاسخ
چشم مشت حسین جان منتظر دستور شما بودم !؟
اسدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
4
پاسخ
آیا بهتر نیست به جای بستن، زدن ، سرکوب دیگران ، کمی چشمان خودمان را باز کنیم
الیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
0
پاسخ
چون چنین برنامه هایی درآمد دلاری دارن و نیاز کشور هست در این شرایط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
1
پاسخ
به خاطر بی غیرتی و پایمال کردن خون شهدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
3
پاسخ
با جبلی و دار و دسته جلیلی هم مرجع رسانه ای را از دست دادیم هم بودجه نجومی در مسیر غیر شفاف و نادرست هزینه می شود یکبار برای همیشه در مدیریت صدا و سیما تجدید نظر شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
6
پاسخ
اوج بیچارگی و واماندگی : تعطیل کردن دیگران
خودتان که هیچ هنر و مخاطبی ندارید !!!!!!!!!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
