میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صنعت نفت در کورس قهرمانی

بازی صنعت نفت آبادان به مصاف نود ارومیه رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید. صنعت نفت با این برد، ۲۷ امتیازی شد و جایگاهش را در رده دوم حفظ کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۰۹
| |
376 بازدید
صنعت نفت در کورس قهرمانی

در شروع هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال، تیم صدرنشین نساجی در تهران برابر هوادار به پیروزی رسید و تیم صنعت نفت با برد برابر نود ارومیه با حفظ جایگاه دومی به صدر نزدیک‌تر شد.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر امروز با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد.
 
در مهم‌ترین بازی این هفته، هودار و نساجی به تساوی یک - یک رسیدند. نساجی با این تساوی با ۳۴ امتیاز به صدرنشینی ادامه داد. هوادار هم ۲۲ امتیازی شد و در رده پنجم قرار گرفت.

در دیگر بازی صنعت نفت آبادان به مصاف نود ارومیه رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید. صنعت نفت با این برد، ۲۷ امتیازی شد و جایگاهش را در رده دوم حفظ کرد.
 
مس شهر بابک هم یک بر صفر شناورسازی قم را از پیش‌رو برداشت و با ۲۶ امتیاز در رده سوم ایستاد.
 
در سایر دیدارهای امروز، پارس جنوبی جم ۲ بر یک نیروی زمینی را شکست داد و فرد البرز و بعثت کرمانشاه به تساوی بدون گل رسیدند.
 
برنامه ادامه رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:
 
شنبه ۲۲ آذر
 
شهرداری نوشهر - سایپا تهران
 
مس سونگون - نفت گچساران
 
آریو اسلامشهر - داماشیان گیلان
 
نفت بندرعباس - مس کرمان

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ دسته اول نساجی لیگ دسته یک پیروزی شکست صنعت نفت
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نسخه عبدی برای خروج از بحران هسته‌ای
شکست بزرگ یا پیروزی کوچک؛ کارآفرینان کدام را انتخاب می‌کنند؟
بدهی ۴ میلیاردی استقلال خوزستان!
۵ مرداد، قرعه‌کشی لیگ دسته یک فوتبال
چالش صنعت نفت برای حفظ کارمندان زن
پرسپولیس،سایپا و دو استقلال خشن ترین های لیگ /شاگردان یحیی تیم اخلاق+جدول
یک افتخار دیگر برای آزمون در لیگ روسیه
شکست سنگین عربستان مقابل پسران فوتسالی ایران
لیگ دسته اول| سپیدرود با دست‌نشان هم می‌بازد
امیدواری گل محمدی به گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا
بازار گرمی های بختیار رحمانی تمامی ندارد
لیگ یک/فرار شیرازی ها در روز توقف مدعیان
ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از عملکرد صنعت نفت
استعفای اولین مدیر ارشد در صنعت نفت
اسامی محرومان هفته 28 لیگ برتر فوتبال
زمان دقیق فینال جام حذفی مشخص شد
تیم منتخب سال لیگ برتر انگلیس انتخاب شد
هفته 27 لیگ برتر/تساوی دایی و یحیی به کام مظلومی و برانکو
قرعه کشی یورولیگ/کلوپ به دورتموند رسید؛ اسپانیایی ها به هم خوردند
استارت انقلاب در صنعت نفت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005e1l
tabnak.ir/005e1l