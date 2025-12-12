صنعت نفت در کورس قهرمانی

بازی صنعت نفت آبادان به مصاف نود ارومیه رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید. صنعت نفت با این برد، ۲۷ امتیازی شد و جایگاهش را در رده دوم حفظ کرد.

در شروع هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال، تیم صدرنشین نساجی در تهران برابر هوادار به پیروزی رسید و تیم صنعت نفت با برد برابر نود ارومیه با حفظ جایگاه دومی به صدر نزدیک‌تر شد.



به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر امروز با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد.



در مهم‌ترین بازی این هفته، هودار و نساجی به تساوی یک - یک رسیدند. نساجی با این تساوی با ۳۴ امتیاز به صدرنشینی ادامه داد. هوادار هم ۲۲ امتیازی شد و در رده پنجم قرار گرفت.

در دیگر بازی صنعت نفت آبادان به مصاف نود ارومیه رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید. صنعت نفت با این برد، ۲۷ امتیازی شد و جایگاهش را در رده دوم حفظ کرد.



مس شهر بابک هم یک بر صفر شناورسازی قم را از پیش‌رو برداشت و با ۲۶ امتیاز در رده سوم ایستاد.



در سایر دیدارهای امروز، پارس جنوبی جم ۲ بر یک نیروی زمینی را شکست داد و فرد البرز و بعثت کرمانشاه به تساوی بدون گل رسیدند.



برنامه ادامه رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:



شنبه ۲۲ آذر



شهرداری نوشهر - سایپا تهران



مس سونگون - نفت گچساران



آریو اسلامشهر - داماشیان گیلان



نفت بندرعباس - مس کرمان