سه کشته در تصادف موتورسیکلت و لودر

شامگاه گذشته یک دستگاه موتورسیکلت در جاده ورودی بندر کوهستک با یک لودر برخورد کرده و سه سرنشین موتور در صحنه جان باخته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، طبق گزارش‌های اولیه، احتمال می‌رود تخلف از سوی لودر رخ داده باشد و این خودرو در جهت خلاف مسیر حرکت می‌کرده است.

منابع محلی ادعا کردند که راننده لودر یک پسربچه ۱۳ ساله بوده است، اما این موضوع تاکنون توسط هیچ مرجع رسمی تأیید نشده است.

بندر کوهستک، یکی از بندرهای تابعه شهرستان سیریک در استان هرمزگان است. گزارش تکمیلی پس از اعلام رسمی پلیس منتشر می‌شود.