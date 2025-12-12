میلی صفحه خبر لوگو بالا
سرمای زمستانی پایتخت در راه است

براساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده در وب‌سایت AccuWeather، پایتخت امشب و فردا با روند کاهش دما و پایداری سرمای زمستانی روبه‌رو خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۹۷
| |
2999 بازدید
سرمای زمستانی پایتخت در راه است

براساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده در وب‌سایت AccuWeather، پایتخت امشب و فردا با روند کاهش دما و پایداری سرمای زمستانی روبه‌رو خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ وضعیت فعلی نشان می‌دهد دمای تهران حدود ۸ درجه سانتی‌گراد است و با وجود آسمان نیمه‌ابری، احتمال بارش در ساعات آینده بسیار ناچیز گزارش شده است.

 همچنین کیفیت هوا در وضعیت ناسالم قرار دارد و کارشناسان توصیه می‌کنند گروه‌های حساس از فعالیت طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

پیش‌بینی ساعتی این وب‌سایت معتبر حاکی از آن است که دما در ساعات پایانی امشب به حدود ۵ تا ۶ درجه می‌رسد و در بامداد فردا نیز سردترین نقطه شب با دمای حدود ۲ تا ۳ درجه ثبت خواهد شد. در طول شب احتمال بارش تقریباً صفر ارزیابی شده و شرایط جوی پایدار باقی می‌ماند.

در ساعات صبح و پیش از ظهر فردا نیز روند دمایی ملایمی گزارش شده و دما بین ۳ تا ۵ درجه در نوسان خواهد بود. بر اساس این گزارش، طی این دوره هیچ نشانی از بارش قابل توجه در تهران وجود ندارد و هوای سرد زمستانی همچنان حکم‌فرما خواهد بود.

در ادامه، جدول پیش‌بینی ساعتی دما، وضعیت جوی و احتمال بارش تهران براساس اطلاعات AccuWeather آمده است:

جدول پیش‌بینی ساعتی آب‌وهوای تهران

ساعت دما وضعیت احتمال بارش
22:00 7 C تاحدی ابری 1%
23:00 6 C پایدار 1%
00:00 5 C آرام 1%
01:00 5 C سرد و پایدار 0%
02:00 4 C سرد 0%
03:00 4 C سرد 0%
04:00 3 C سرد 0%
05:00 2 C بسیار سرد 0%
06:00 3 C صاف 0%
07:00 3 C صاف 0%
08:00 4 C صاف 0%
09:00 5 C صاف 0%
 
