سرمای زمستانی پایتخت در راه است

براساس تازهترین دادههای منتشر شده در وبسایت AccuWeather، پایتخت امشب و فردا با روند کاهش دما و پایداری سرمای زمستانی روبهرو خواهد بود.
به گزارش تابناک؛ وضعیت فعلی نشان میدهد دمای تهران حدود ۸ درجه سانتیگراد است و با وجود آسمان نیمهابری، احتمال بارش در ساعات آینده بسیار ناچیز گزارش شده است.
همچنین کیفیت هوا در وضعیت ناسالم قرار دارد و کارشناسان توصیه میکنند گروههای حساس از فعالیت طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
پیشبینی ساعتی این وبسایت معتبر حاکی از آن است که دما در ساعات پایانی امشب به حدود ۵ تا ۶ درجه میرسد و در بامداد فردا نیز سردترین نقطه شب با دمای حدود ۲ تا ۳ درجه ثبت خواهد شد. در طول شب احتمال بارش تقریباً صفر ارزیابی شده و شرایط جوی پایدار باقی میماند.
در ساعات صبح و پیش از ظهر فردا نیز روند دمایی ملایمی گزارش شده و دما بین ۳ تا ۵ درجه در نوسان خواهد بود. بر اساس این گزارش، طی این دوره هیچ نشانی از بارش قابل توجه در تهران وجود ندارد و هوای سرد زمستانی همچنان حکمفرما خواهد بود.
در ادامه، جدول پیشبینی ساعتی دما، وضعیت جوی و احتمال بارش تهران براساس اطلاعات AccuWeather آمده است:
|ساعت
|دما
|وضعیت
|احتمال بارش
|22:00
|7 C
|تاحدی ابری
|1%
|23:00
|6 C
|پایدار
|1%
|00:00
|5 C
|آرام
|1%
|01:00
|5 C
|سرد و پایدار
|0%
|02:00
|4 C
|سرد
|0%
|03:00
|4 C
|سرد
|0%
|04:00
|3 C
|سرد
|0%
|05:00
|2 C
|بسیار سرد
|0%
|06:00
|3 C
|صاف
|0%
|07:00
|3 C
|صاف
|0%
|08:00
|4 C
|صاف
|0%
|09:00
|5 C
|صاف
|0%