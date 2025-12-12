سرهنگ جعفر عدلی مژده‌ی اظهار کرد: دختر ۱۴ ساله‌ای که از عصر روز گذشته در این شهرستان مفقود شده بود، با تلاش مأموران پلیس به‌صورت سالم و بدون هیچ‌گونه آسیب در رشت پیدا شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ مژده‌ی با بیان اینکه پیگیری موضوع بلافاصله پس از اعلام خانواده آغاز شد، افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، این دختر در منزل یکی از بستگان خود در شهر رشت شناسایی و پیدا شد.

وی علت ترک منزل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و گفت: دختر نوجوان پس از انجام بررسی‌های لازم، به آغوش خانواده‌اش بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا در پایان با تأکید بر اهمیت آرامش روانی نوجوانان، از خانواده‌ها خواست در صورت بروز هرگونه تنش یا اختلاف در فضای خانواده، حتماً از ظرفیت مشاوران و متخصصان روان‌شناسی مشاوره استفاده کنند تا از تشدید مشکلات جلوگیری کرده و به ایجاد ارتباط سالم و مؤثر میان والدین و فرزندان کمک کنند.