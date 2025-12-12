میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس روز ناسا از آتش به پا کردن روباه شمالی!

یک افسانه فنلاندی می‌گوید وقتی یک روباه قطبی آن قدر سریع می‌دود که دم پرپشتش به کوه‌ها می‌خورد، جرقه‌های شعله‌ور به آسمان پرتاب می‌شوند و شفق‌های شمالی را ایجاد می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۸۷
2119 بازدید
عکس روز ناسا از آتش به پا کردن روباه شمالی!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، واژه فنلاندی revontulet که در واقع نامی برای شفق قطبی یا شفق‌ شمالی است، می‌تواند به عنوان روباه آتشین ترجمه شود. بنابراین، این افسانه خاطره‌انگیز اهمیت ویژه‌ای را برای عکاس این عکس پیدا کرد.

به نقل از ناسا، این منظره از آسمان شب شمالی از منطقه لاپلند فنلاند در نزدیکی «دریاچه کیلپیسجاروی»(Kilpisjarvi Lake) ثبت شده است. 

این صحنه برفی با نور ماه روشن شده است. «سانا»(Saana) که یک کوه نمادین لاپلند است، در سمت راست پس‌زمینه عکس دیده می‌شود اما همان طور که شفق‌های شمالی زیبا در آسمان می‌رقصیدند، یک روباه وحشی با شور و شوق به دور عکاس و تجهیزاتش می‌دوید و ثبت یک عکس تکی از شفق قطبی را دشوار می‌کرد.

ناسا قطب روباه شفق قطبی روباه آتشین آسمان
