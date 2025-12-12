بازداشت نرگس محمدی در مشهد تایید شد

در هفتهای که گذشت یک وکیل دادگستری که سابقه محکومیت نیز داشت بر اثر سکته قلبی درگذشت.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پس از مرگ او رسانههای ضد انقلاب با روایتسازی درباره نحوه فوت علیکردی، ابتدا مرگ او را مشکوک و سپس یک قتل حکومتی عنوان کردند و بر آن تاکید کردند تا یک پرونده جدید کشتهسازی در ایران را باز کنند.این رسانهها عنوان کردند که خسرو علیکردی بر اثر وارد شدن ضربه به سرش جان سپرده است.روز گذشته اما انتشار فیلم لحظه فوت او در دفتر کارش نشان داد او در حالی که مشغول کار با تلفن همراهش هست دچار حمله قلبی شده و بر زمین میافتد
با این حال امروز و در مراسم هفتم خسرو علیکردی که در مسجد غدیر باباعلی ۲ در خیابان ارشاد مشهد مقدس برگزار شد، عدهای در مقابل مسجد شروع به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه کردند و فضای مراسم را به حاشیه بردند.در فیلمهای منتشر شده میدانداری نرگس محمدی در این مراسم مشهود است.
فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان مشهد در گفتوگو با خبرنگار فارس از بازداشت تعدادی از افراد هنجارشکن در این مراسم خبر داده است.
بررسیها نشان میدهد نرگس محمدی، فعال ضد امنیتی و از محکومان فتنه ۸۸ نیز از جمله این بازداشتیهاست.