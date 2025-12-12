میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازداشت نرگس محمدی در مشهد تایید شد

ضد انقلاب در جدیدترین پروژه کشته‌سازی سراغ یک وکیل که سابقه محکومیت داشته رفته است؛ با وجود انتشار فیلم دوربین مداربسته از لحظه فوت او اما عده‌ای امروز تلاش کردند تا مراسم هفتم درگذشت او را به حاشیه ببرند.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۸۶
| |
8218 بازدید
بازداشت نرگس محمدی در مشهد تایید شد

در هفته‌ای که گذشت یک وکیل دادگستری که سابقه محکومیت نیز داشت بر اثر سکته قلبی درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پس از مرگ او رسانه‌های ضد انقلاب با روایت‌سازی درباره نحوه فوت علیکردی، ابتدا مرگ او را مشکوک و سپس یک قتل حکومتی عنوان کردند و بر آن تاکید کردند تا یک پرونده جدید کشته‌سازی در ایران را باز کنند.این رسانه‌ها عنوان کردند که خسرو علیکردی بر اثر وارد شدن ضربه به سرش جان سپرده است.روز گذشته اما انتشار فیلم لحظه فوت او در دفتر کارش نشان داد او در حالی که مشغول کار با تلفن همراهش هست دچار حمله قلبی شده و بر زمین می‌افتد

با این حال امروز و در مراسم هفتم خسرو علیکردی که در مسجد غدیر باباعلی ۲ در خیابان ارشاد مشهد مقدس برگزار شد، عده‌ای در مقابل مسجد شروع به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه کردند و فضای مراسم را به حاشیه بردند.در فیلم‌های منتشر شده میدان‌داری نرگس محمدی در این مراسم مشهود است.

فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از بازداشت تعدادی از افراد هنجارشکن در این مراسم خبر داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرگس محمدی، فعال ضد امنیتی و از محکومان فتنه ۸۸ نیز از جمله این بازداشتی‌هاست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نرگس محمدی بازداشت مشهد فرماندار مشهد خبر فوری ضدانقلاب فعال سیاسی
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر آخرالزمانی در گوشه‌ای از ایران! 
حال خوب نرگس محمدی و همسرش در کنسرت
علت بازداشت مهدی نصیری چه بود؟
بازداشت مدیر یک کانال تلگرامی در مشهد
شهادت یک بسیجی به دست ضدانقلاب
انتخابات مجلس در مشهد به دور دوم کشیده شد
فوت ۷ عراقی بر اثر سیلاب در اطراف مشهد
واکنش فرماندار مشهد به حادثه امروز در حرم رضوی
سپیده قلیان آزاد شد
بی خبری فرماندار مشهد از علت بازداشت مقام محلی
بازداشت تعدادی از فعالان سیاسی در مشهد
عبدالله مومنی، فعال سیاسی آزاد شد
پیش‌بینی تشرف ۱۰ میلیون زائر به مشهد در نوروز ۱۴۰۱
اعتصاب غذای فعال بازداشت شده اماراتی برای سومین هفته متوالی
بازداشت ۶ متهم خرید و فروش کودکان در مشهد
آمار نگران‌کننده فرماندار مشهد از آسیب‌های اجتماعی
فرماندار: برپایی هرگونه مراسم در مشهد ممنوع است
بازداشت ۲ عضو شورای بخش مرکزی مشهد
محکومیت جاسوس ۶۰ ساله به ۷ سال حبس
نرگس محمدی: ملاقات با اشتون هماهنگ شده بود
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005e1O
tabnak.ir/005e1O