راننده اتوبوس واژگون شده تهران به یاسوج پیدا شد + عکس

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از پیدا شدن راننده اتوبوس واژگون شده تهران به یاسوج در شهرستان سمیرم اصفهان خبر داد.

به گزارش تابناک، علیرضا نیکروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: خوشبختانه راننده اتوبوس واژگون شده تهران به یاسوج در محور شهرستان سمیرم استان اصفهان پیدا شد.

وی با بیان اینکه برای پیدا کردن راننده اتوبوس که از زمان وقوع حادثه تاکنون هیچ خبری از او در دست نبود همه سعی و تلاش خود را انجام دادیم و ناامید نشدیم، اظهار کرد: در این سانحه رانندگی و با حضور نیروهای امدادی و هلال احمر خوشبختانه راننده اتوبوس سالم و زنده پیدا شد.

مدیرکل بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: دستور داده بودیم که تا شعاع ۵۰۰ متر از محل واژگونی اتوبوس مورد بررسی قرار گیرد که تیم‌های امدادی در صحنه این کار را انجام دادند و در ساعت ۱۶ و ۱۵ عصر جمعه ۲۱ آذر موفق به پیدا کردن راننده اتوبوس شدیم.