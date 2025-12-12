عکس:خورخوران؛ بهشتی پنهان میان خلیج فارس
خورخوران یکی از زیباترین و بکرترین مناطق طبیعی هرمزگان است؛ تالابی پهناور در شمال جزیره قشم که به خاطر آبراههای مارپیچ، جنگلهای سرسبز حرا و سکوت رازآلودش شهرت دارد. این تالاب محل زندگی انواع پرندگان مهاجر، ماهیان و گونههای کمنظیر آبزی است و مثل یک بهشت پنهان برای دوستداران طبیعت عمل میکند.
