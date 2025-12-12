مریم عبدالله پور طلایی شد/ زهرا رحیمی نقره ای

مبارزه نهایی دو ملی پوش تکواندو ایران را زهرا عبدالله پور پیروز شد و به مدال طلا رسید.

به گزارش تابناک، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز(جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور داشتند، زهرا رحیمی و مریم عبدالله پور به فینال راه یافتند و در دیدار پایانی مقابل هم قرار گرفتند.

در دیدار فینال که یک نبرد تمام ایرانی بود، بعد از پیروزی زهرا رحیمی در راند اول، مریم عبدالله پور در دو راند بعدی به برتری رسید.

بدین ترتیب در این وزن مدال طلا به مریم عبدالله پور رسید و زهرا رحیمی صاحب مدال نقره‌ شد.