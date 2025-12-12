میلی صفحه خبر لوگو بالا
اصابت صاعقه به جوان 20 ساله در یاسوج

سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد از صاعقه زدگی جوان ۲۰ ساله یاسوجی در ارتفاعات دوگوش یاسوج خبر داد.
صاعقه‌زدگی در یاسوج حادثه‌ساز شد

به گزارش تابناک،سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد از صاعقه زدگی جوان ۲۰ ساله یاسوجی در ارتفاعات دوگوش یاسوج خبر داد. سید عادل رهبریان گفت: ساعت ۱۴:۳۰ امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ حادثه اصابت صاعقه به یک جوان ۲۰ ساله در ارتفاعات «دوگوش» یاسوج از طریق مرکز کنترل عملیات هلال‌احمر اعلام شد.

وی اظهار کرد: بلافاصله یک تیم پنج نفره واکنش سریع به محل اعزام شد. نجاتگران  در کوتاه ترین زمان ممکن پس از طی مسیر صعب‌العبور به محل حادثه رسیدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: این فرد بر اثر برخورد صاعقه از ناحیه پا دچار آسیب جدی شده و قادر به حرکت نیست، نجاتگران هلال‌احمر هم‌اکنون در حال انجام اقدامات پیش بیمارستانی و تثبیت وضعیت مصدوم برای انتقال او به نقطه امن و سپس تحویل به عوامل درمانی هستند.

 
