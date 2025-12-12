ابوالفضل ایمانی در پاراتکواندو طلایی شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز(جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن ۵۸- کیلوگرم پسران که ۱۶ پاراتکواندوکار حضور داشتند، ابوالفضل ایمانی که با شکست سه حریف خود به فینال راه یافته بود، بعد از اینکه راند اول را مقابل حریف ازبک واگذار کرد، یک بازگشت فوق العاده داشت و طلایی شد.

ابوالفضل ایمانی که تا ثانیه های آخر راند سوم از حریف عقب بود، توانست در فاصله یک ثانیه به پایان برتری را از آن‌ خود کند و طلایی شود.

بدین ترتیب تیم ملی پاراتکواندوی ایران در روز اول با سه طلا، دو نقره و یک برنز به کار خود پایان داد.