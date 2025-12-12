واکنش قاطع دستیار پوتین به پیشنهاد زلنسکی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، اوشاکوف در پاسخ به سؤال خبرنگار تلویزیون لایف، تأکید کرد که این وضعیت در قانون اساسی روسیه گنجانده شده است.

در زمینه‌ای دیگر، اوشاکوف خاطرنشان کرد که هدف فعلی زلنسکی در طول سفر اروپایی‌اش، ارائه اصلاحاتی است که برای روسیه غیرقابل قبول است و در اسنادی که توسط ایالات متحده در مورد حل و فصل سیاسی در اوکراین تهیه می‌شود، اعمال می‌شود.

او توضیح داد که واشنگتن در حال حاضر با طرف اوکراینی و چندین کشور پیشرو اروپایی در حال همکاری برای تهیه پیش‌نویس این اسناد است و افزود: «ما هنوز نسخه‌های اصلاح‌شده را که شامل نظرات اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها می‌شود، ندیده‌ایم، اما بعید است که این اصلاحات مثبت باشند.»

پیشتر «میخایلو پودولیاک» مذاکره‌کننده اوکراین در گفت‌وگویی با اشاره به جزییاتی درباره اصلاحیه ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور این کشور برای طرح صلح آمریکا اعلام کرد که او «امتیاز دردناک» ایجاد منطق غیرنظامی در منطقه راهبردی دونباس را برای پایان دادن به جنگ پذیرفته است.