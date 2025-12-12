اختلال ناگهانی در سیستم بانک اقتصادنوین

به گزارش خبرنگار تابناک از استان گیلان، از صبح امروز جمعه ۲۱ آذرماه، سرور اصلی بانک اقتصادنوین دچار اختلال سراسری شده و امکان انجام تراکنشهای مختلف از جمله انتقال وجه، پرداختها و استفاده از درگاههای الکترونیکی برای مشتریان فراهم نیست.
براساس پیگیریهای انجامشده، اپراتور پشتیبانی بانک اعلام کرده است که این اختلال «ناگهانی و سراسری» بوده و تیم فنی در حال بررسی علت و رفع مشکل است. با این حال تاکنون زمان مشخصی برای بازگشت سامانهها به وضعیت عادی اعلام نشده است.
خبرنگار تابناک نیز با بررسی مسیرهای ارتباطی این بانک تأیید کرده است: خدمات اینترنتی، اپلیکیشن، کارتبهکارت و بخش قابل توجهی از سرویسهای درونبانکی اقتصادنوین همچنان از دسترس خارج است و توقف این خدمات، امروز بسیاری از کاربران را در انجام امور مالی روزمره و پرداختهای ضروری با مشکل مواجه کرده است.