اختلال ناگهانی در سیستم بانک اقتصادنوین

از صبح امروز خدمات بانکی اقتصادنوین با قطعی کامل همراه بوده و کاربران قادر به انجام هیچ تراکنشی نیستند، این اختلال ناگهانی در سرور بانک اقتصادنوین باعث توقف تمامی تراکنش‌ها و نارضایتی گسترده مشتریان شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان گیلان، از صبح امروز جمعه ۲۱ آذرماه، سرور اصلی بانک اقتصادنوین دچار اختلال سراسری شده و امکان انجام تراکنش‌های مختلف از جمله انتقال وجه، پرداخت‌ها و استفاده از درگاه‌های الکترونیکی برای مشتریان فراهم نیست.

براساس پیگیری‌های انجام‌شده، اپراتور پشتیبانی بانک اعلام کرده است که این اختلال «ناگهانی و سراسری» بوده و تیم فنی در حال بررسی علت و رفع مشکل است. با این حال تاکنون زمان مشخصی برای بازگشت سامانه‌ها به وضعیت عادی اعلام نشده است.

خبرنگار تابناک نیز با بررسی مسیرهای ارتباطی این بانک تأیید کرده است: خدمات اینترنتی، اپلیکیشن، کارت‌به‌کارت و بخش قابل توجهی از سرویس‌های درون‌بانکی اقتصادنوین همچنان از دسترس خارج است و توقف این خدمات، امروز بسیاری از کاربران را در انجام امور مالی روزمره و پرداخت‌های ضروری با مشکل مواجه کرده است.