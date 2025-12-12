میلی صفحه خبر لوگو بالا
اختلال ناگهانی در سیستم بانک اقتصادنوین

 از صبح امروز خدمات بانکی اقتصادنوین با قطعی کامل همراه بوده و کاربران قادر به انجام هیچ تراکنشی نیستند، این اختلال ناگهانی در سرور بانک اقتصادنوین باعث توقف تمامی تراکنش‌ها و نارضایتی گسترده مشتریان شده است.
اختلال ناگهانی در سیستم بانک اقتصادنوین

 
به گزارش خبرنگار تابناک از استان گیلان، از صبح امروز جمعه ۲۱ آذرماه، سرور اصلی بانک اقتصادنوین دچار اختلال سراسری شده و امکان انجام تراکنش‌های مختلف از جمله انتقال وجه، پرداخت‌ها و استفاده از درگاه‌های الکترونیکی برای مشتریان فراهم نیست.
 
براساس پیگیری‌های انجام‌شده، اپراتور پشتیبانی بانک اعلام کرده است که این اختلال «ناگهانی و سراسری» بوده و تیم فنی در حال بررسی علت و رفع مشکل است. با این حال تاکنون زمان مشخصی برای بازگشت سامانه‌ها به وضعیت عادی اعلام نشده است.
 
خبرنگار تابناک نیز با بررسی مسیرهای ارتباطی این بانک تأیید کرده است: خدمات اینترنتی، اپلیکیشن، کارت‌به‌کارت و بخش قابل توجهی از سرویس‌های درون‌بانکی اقتصادنوین همچنان از دسترس خارج است و توقف این خدمات، امروز بسیاری از کاربران را در انجام امور مالی روزمره و پرداخت‌های ضروری با مشکل مواجه کرده است.
