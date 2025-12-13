میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صادر نشدن ویزای ایرانی‌ها با کارت قرمز اهدایی اینفانتینو به ترامپ/ رسوایی فیفا با تغییر موضع آشکار آمریکا در قبال تیم ملی

ورود شهروندان اسرائیلی به قطر ممنوع بود، اما فیفا تمام فشار خود را روی دولت این کشور خاورمیانه‌ای گذاشت، ضمانت گرفت که هواداران اسرائیلی هم وارد دوحه شوند و حالا ورود ایرانی‌ها به خاک آمریکا با وجود صعود تیم‌شان به جام جهانی ممنوع اعلام شده است.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۶۰
| |
43883 بازدید
|
۶۰

صادر نشدن ویزای ایرانی‌ها با کارت قرمز اهدایی اینفانتینو به ترامپ/ رسوایی فیفا با تغییر موضع آشکار آمریکا در قبال تیم ملی

در حالی که پیش از این گفته شده بود تیم ملی از فرمان اجرایی ترامپ معاف است، اما صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده یک تغییر موضع آشکار محسوب می‌شود و یعنی هیچ تضمینی برای صدور ویزا برای تمام اعضای تیم ملی وجود ندارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، با گذشت چند روز از قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ و مشخص شدن برنامه مسابقات، هنوز یکی از پرسش‌های اصلی درباره حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها بی‌پاسخ مانده است؛ آیا همه بازیکنان و اعضای کادرفنی قادر خواهند بود برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند؟

از همان لحظه‌ای که فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره ممنوعیت ورود شهروندان ۱۲ کشور از جمله ایران به امضا رسید، موضوع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا زیر سایه‌ای سنگین قرار گرفت؛ این امید وجود داشت که دیدارهای ایران در مکزیک یا کانادا باشد که چنین محدودیت‌هایی وجود نداشته باشد، اما حالا با قرار گرفتن ایران در مسیر برگزاری بازی‌ها در خاک ایالات متحده، ابعاد آن جدی‌تر شده است.

اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶، اولین مقام آمریکایی بود که پس از محدودیت حضور هیئت ایرانی در مراسم قرعه‌کشی توضیحی صریح درباره اثر این فرمان بر وضعیت تیم ملی ایران داد و اعلام کرد: «تیم‌های ملی کشور‌هایی که تحت فرمان اجرایی قرار دارند - از جمله ایران - برای شرکت در مسابقات معافیت ویژه دریافت می‌کنند، اما این معافیت شامل هواداران نمی‌شود. در زمینه صدور ویزا برای افراد، از جمله مسئولان فدراسیون فوتبال ایران، هر تصمیم ویزا، تصمیمی در حوزه امنیت ملی است.» این توضیح، عملاً تأیید محدودیت‌های اعمال شده بود که برخی اعضای هیئت ایرانی که شامل امیر قلعه‌نویی، مهدی محمدنبی و امید جمالی می‌شدند ویزا گرفتند و برخی دیگر به دلیل ملاحظات امنیتی آمریکایی‌ها رد شدند.

پس از اعلام فرمان اجرایی ترامپ، بسیاری از مقامات ایرانی تلاش کردند موضوع را کمرنگ جلوه دهند. از جمله عباس عراقچی که اظهار کرده بود بازی‌های ایران در مرحله گروهی در مکزیک برگزار می‌شود و «این بحث فعلاً موضوعیت ندارد.» مهدی تاج هم معتقد بود فیفا ترجیح می‌دهد ایران در گروه مکزیک قرار گیرد، اما قرعه‌کشی نشان داد هیچ‌کدام از این تحلیل‌ها درست نبوده است. ایران در گروه G قرار گرفت و دو بازی ابتدایی ملی‌پوشان مقابل نیوزلند و بلژیک در لس‌آنجلس برگزار می‌شود. مسابقه دیگر نیز دیدار با مصر است که با حواشی مختلفی از جمله فعالیت گروه‌های همجنسگرایی پیش از مسابقه همراه شده و این دیدار هم در سیاتل است و تیم ملی در طول اقامتش در آمریکا خواهد بود و بازی‌هایش را هم در همین کشور برگزار می‌کند؛ این یعنی مسئله ویزا به صورت مستقیم روی تیم سایه می‌اندازد.

صادر نشدن ویزای ایرانی‌ها با کارت قرمز اهدایی اینفانتینو به ترامپ/ رسوایی فیفا با تغییر موضع آشکار آمریکا در قبال تیم ملی

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، پس از دیدار تیم ملی ایران در رقابت‌های کافا، در رختکن تیم ملی حاضر شد و وعده‌ای مهم داد: «حضور تیم ایران در جام جهانی را ضمانت می‌کنم.»، اما واقعیت این است که ضمانت‌های فیفا لزوماً با سیاست‌های دولت آمریکا هم‌راستا نیستند. حتی امیر قلعه‌نویی نیز پس از قرعه‌کشی جام جهانی در مصاحبه با دیلی‌میل محتاطانه پاسخ داد و گفت: «همانطور که آقای اینفانتینو اشاره کرده… قول داده شده که همه تیم‌ها حضور داشته باشند. فیفا در تلاش است.» تأکیدی که نشان می‌دهد موضوع هنوز برای کادرفنی ایران کاملاً قطعی نیست.

یکی از جنجالی‌ترین ابعاد ماجرا، اظهارنظر عباس ترابیان بود؛ مدیری که سال‌ها مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال بوده است. او گفت: «آمریکا به بازیکنانی که خدمت سربازی خود را در سپاه یا برخی بخش‌های نظامی حساس ارتش گذرانده باشند، ویزا نخواهد داد.» این گزاره، اگرچه از سوی مقام رسمی آمریکا تأیید نشده، اما با توجه به ساختار تصمیم‌گیری در وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، غیرمنطقی هم نیست. این هشدار باعث شد نگاه‌ها به برخی بازیکنان تیم ملی معطوف شود. بسیاری از بازیکنان فعلی تیم ملی [از بیرانوند تا آزمون، جهانبخش، عزت‌اللهی و قلی‌زاده] هنوز به خدمت سربازی نرفته‌اند و از معافیت‌های مختلف برخوردارند، اما این بازی در خصوص برخی بازیکنان دیگر متفاوت است، از جمله مهدی طارمی که وضعیتی متفاوت دارد؛ او سال‌ها پیش از شهرت، خدمت سربازی را در نیروی دریایی سپاه پاسداران بوشهر گذرانده است. طارمی البته پیش از فرمان ترامپ ویزای آمریکا را برای سفر با اینترمیلان ایتالیا جهت حضور در جام جهانی باشگاه‌ها دریافت کرده بود، اما اکنون با فعال شدن فرمان اجرایی ترامپ، وضعیت او متفاوت ارزیابی می‌شود.

یکی از نمونه‌های مرتبط نیز توسط تاج افشا شد؛ سعید الهویی، دستیار قلعه‌نویی، به دلیل سابقه خدمت در بخش‌های حساس، ویزای آمریکا دریافت نکرد. دو روز پس از انتشار گزارش تابناک، مهدی تاج در برنامه فوتبال برتر به صورت تلویحی گفت: «فدراسیون در حال بررسی شرایط است. ممکن است برخی بازیکنان موفق به دریافت ویزا نشوند. برای چنین شرایطی گزینه‌های جایگزین درنظر گرفته می‌شود.» این اعتراف، برای اولین‌بار نگرانی‌ها را وارد فاز رسمی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ویزا نگرفتن بازیکنان ایرانی را رد نکرده و در این خصوص گفته است: «دولت ترامپ متعهد است تا هر کاری که از دستش برمی‌آید، برای حمایت از برگزاری یک جام جهانی موفق انجام بدهد. با این وجود، دولت در رعایت قوانین ایالات متحده و انجام بالاترین استاندارد‌های امنیت ملی و ایمنی عمومی در صدور ویزا تردید نخواهد کرد. ما درخواست ویزای هر فرد را به‌صورت مورد به مورد و پس از بررسی بسیار دقیق و کامل، برای تعیین اینکه آیا آن فرد، تحت قانون ایالات متحده واجد شرایط به شمار می‌رود یا خیر، بررسی و بر مبنای آن قضاوت می‌کنیم.» در حالی که پیش از این گفته شده بود تیم ملی از فرمان اجرایی ترامپ معاف است، اما حالا این توضیح یک تغییر موضع آشکار محسوب می‌شود و یعنی هیچ تضمینی برای صدور ویزا برای تمام اعضای تیم ملی وجود ندارد.

صادر نشدن ویزای ایرانی‌ها با کارت قرمز اهدایی اینفانتینو به ترامپ/ رسوایی فیفا با تغییر موضع آشکار آمریکا در قبال تیم ملی

شاید یادآوری این نکته بد نباشد که بیش از ۷ سال پیش، آگوست ۲۰۱۸ جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ دیداری در اتاق بیضی کاخ سفید داشتند. در آن دیدار رئیس فیفا علاوه بر یک پیراهن و توپ، هدیه عجیبی به رئیس جمهور آمریکا داد؛ یک کارت قرمز که داوران فوتبال از آن استفاده می‌کنند که اینفانتینو در توضیح فلسفه این هدیه به شوخی گفته بود: «ما در فوتبال کارت زرد و قرمز داریم که داوران از آن استفاده می‌کنند و وقتی می‌خواهند کسی را بیرون کنند، از کارت قرمز استفاده می‌کنند. بنابراین این می‌تواند [برای شما] مفید باشد.» ترامپ هم پس از دریافت این هدیه اعلام کرد با این کارت رسانه‌ها را اخراج می‌کند، اما انگار ابعاد این ماجرا گسترش پیدا کرده و رئیس جمهور آمریکا قرار است کارت قرمز اهدایی اینفانتینو را به افراد بیشتری نشان دهد.

در چنین شرایطی، یک نکته کلیدی روشن است؛ اول اینکه فدراسیون نباید خودش جزئی از این پازل باشد و بپذیرد که ویزای برخی بازیکنان صادر نشود. هرچند انگار معافیت تیم ملی به معنای معافیت تک‌تک افراد نیست، با این حال بهتر است فدراسیون فوتبال باید لیست کامل بازیکنان و کادرفنی را با فیفا و آمریکایی‌ها تطبیق دهد و موارد پرخطر مانند سابقه خدمت در نیرو‌های حساس نظامی را از پیش بررسی کند و پیش از هرگونه بحران، راه‌حل‌های جایگزین تهیه کند. گرچه در صورت وقوع بحران، این موضوع نه‌تنها ضربه‌ای فنی به تیم ملی خواهد بود، بلکه برای فیفا نیز یک رسوایی بزرگ محسوب می‌شود. جایی که با وجود ممنوعیت ورود شهروندان اسرائیلی به قطر، فیفا تمام فشار خود را روی دولت این کشور خاورمیانه‌ای گذاشت، ضمانت گرفت که هواداران اسرائیلی هم قادر باشند برای تماشای جام جهانی وارد دوحه شوند و این اتفاق در حالی که تیم‌شان هم به جام جهانی صعود نکرده بود، رقم خورد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال تیم ملی ایران جام جهانی ۲۰۲۶ تابناک ورزشی امیر قلعه‌نویی مهدی طارمی ترامپ فرمان اجرایی ترامپ مهدی تاج جیانی اینفانتینو
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرسپولیس یک - آلومینیوم صفر؛ ادامه بردهای اقتصادی این بار با گلزنی بیفوما
جواد خیابانی و فریب افکارعمومی در تلویزیون؛ استاد جامعه شناسی، گزارشگر ورزش جوانمردانه دوومیدانی!
بیانیه تند تراکتور در دفاع از خداداد عزیزی
یک بازیکن جدید با استقلال قرارداد بست
سناریوی استقلال در تمام رشته‌ها؛ یا قهرمان، یا معترض به داوری/ لشکرکشی مجازی تاجرنیا و رفقا!
زمان و مکان بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶؛ تیم ایران از آمریکا خارج نمی‌شود
خبر عجیب تاج؛ طارمی ویزای آمریکا نمی‌گیرد؟
ابهامات فرمان اجرایی ترامپ برای تیم ملی ایران/ سفر مهدی طارمی و چند ستاره به آمریکا در خطر؟
بازی ایران - مصر در جام جهانی زیر پرچم رنگین‌کمانی؛ جنجال بدون تأیید فیفا
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
تلاش دلال‌ها برای تحمیل بازیکن به قلعه‌نویی/ جهانبخش مسیر ملی‌پوش شدن بازیکن دو ملیتی؟
تحریم شکست؛ قلعه‌نویی با یک همراه در مسیر آمریکا/ ایران در قرعه‌کشی جام جهانی نماینده دارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۶۰
asd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
5
160
پاسخ
بهتر که برای همراهان تیم ملی ویزا صادر نشود. ولی اگر حتی برای یک ذخیره تیم ملی، ویزا صادر نشد،ایران نباید پا به این مسابقات بگذارد. ایران در لس‌آنجلس به اندازه تهران تماشاگر و حامی دارد و نیازی به ارسال هوادار نداریم که معمولا باعث آبروریزی هستند!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بهتر حداقل امثال ثابتی دیگه نمی توانند با پول بیت المال برن جام جهانی را ببینند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بیکاز را بفرستند لااقل
حسین صابری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
اصلا همراهان الکی تیم ملی نباید برن!! دم فیفا .. گرم.. خیلی کار خوبی کردن
فقط ورزشکاران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
58
125
پاسخ
باید ببینیم ما چیکارکردیم که اینطور دارد بامارفتار میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
تفکر رعیت جماعت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
شما کاری نکردی. اینقدر خودتحقیر نباش
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
!ما چکار کردیم؟ عجب
سلیمان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
خودتحقیرهای غرب پرست ریختند وسط. نترسید، ویزا میدن فقط با کمی چاشنی تحقیر و تعلل.
کاری ندارم به این بی اخلاقی ها، ولی فقط یک لحظه فکر کن کشور ما به ورزشکاران اونها ویزا نمیداد، فقط خودتحقیرها چه می کردند؟
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
باید به خودت سر بزنی که چه شده تا اینقدر خودن را حقیر میپنداری دنبال رضایت کسانی هستی که به خاک کشورت حمله کرده و هموطنانت را کشته . البته اگر ایرانی باشی و از مزدوران استخدامی آمریکا و اسرائیل نباشی
ناشاس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
خدا کند اصلا ویزا ندهند یک مشت مال مردم خور با پول مفت ملت بروند عشق صفا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
خود تحقیر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
ما خیلی بربر و بی تربیتیم
نه فرهنگی نه اخلاقی نه سبقه ی تمدنی ای
تاریخمونم پر از حمله و تجاوز به دیگران هست. 100میلیون سرخپوست و چندصد میلیون سیاهپوست رو سلاخی کردیم.خلاصه خیلی بدیم
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
تو همه کشورها ما مشکل داریم. حتی تو فرودگاه مسکو با ایرانیها بسیار بد و تحقیرآمیز رفتار میکنند. مشکل از خود ماست. بیخود با گفتن خودتحقیر، صورت مسئله رو پاک نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
24
96
پاسخ
آقا دلتون خوشه. مگه ما دیپلماسی بلدیم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
77
47
پاسخ
این مدعیان دروغین روی جنایتکارترین و دزدترین و شیطان ترین های طول تاریخ را سپید کرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
7
55
پاسخ
این حرف ها چیه می زنید آقا،فوتبال که سیاسی نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
30
113
پاسخ
در ایران بعضیا میگن قانون کشور ماست باید اجرا شود حالا آمریکا میگه قانون کشورش هست باید اجرا شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
قانون کشورش مغایر با قانون میزبانی جام جهانی هستش. مشکل با اجرای قانون کشورش نیست. مشکل با استاندارد دوگانه سازمان های بین المللی در قبال آمریکا و چند کشور هم پیمانشه! فهمیدن این قضیه زیاد پیچیده نیست!
اگه آمریکا تعهد داده برای میزبانی جام جهانی ، باید به اعضای تیم های حاضر توی این رقابت ها ویزا بده، به تماشاگرهای حامی این تیم ها هم باید ویزا بده. اگه نمی ده باید میزبانی ازش سلب بشه. ولی فیفا این کار رو نمیکنه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
خیر و شر هرگز مثل هم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
11
134
پاسخ
دستش درد نکنه
باید همه بچه های مسعولان رو هم بندازه بیرون خودشون اینجا میگن مرگ بر امریکا بعد بچه هاشونو فرستادن امریکا و با پول مردم دارن هر کاری دوس دارن می کنن
دمت گرم ترامپ
همه رو بنداز بیرون
پاسخ ها
کاربر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
برادر گرامی ترامپ دزدها را بیرون نمی کنه هر که یک میلیون دلار به دولت آمریکا بدهد کارت طلایی اقامت ترامپ را می گیرد فرزندان مسئولان از این بابت مشکلی ندارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
مسئول یا مقاماتی که بچه هاشون غرب نشینند به ریش مردم ایران میخندند وبا نمایشهای ریاکارنه مثل برزگذاری مراسمات مذهبی در خانه های لوکس در آمریکا نمک بر زخم مردم میپاشند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
آمریکا چرا قبولشون می کنه؟
حتما دزد خونه است که می پذیرتشون؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
7
93
پاسخ
حالا مثلاً خانم بیکاز رو فرستادین دوبی، تیم ملی صعود کرد؟ با اون نتایج افتضاح ابروی ایران رو‌ بردن. عشق امریکا تو مملکتی که از صبح تا شب با فریاد مرگ بر امریکا گلوشون رو پاره می کنن چه معنایی داره؟
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
قطر بود اشتباه شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
6
33
پاسخ
مدیون ترامپ و نتایناهو و شیطان هستید هستید اگر فکر کنیدفوتبال سیاسی است!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
6
50
پاسخ
شرکت نکنید. تا کی میخواین تحقیر بشین.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e0y
tabnak.ir/005e0y