به گزارش تابناک به نقل از خبرانلاین، در حالی که کشور پاییزی کمبارش را پشت سر گذاشته، پیشبینیهای جدید نشان میدهد طی ۶ هفته آینده بسیاری از مناطق ایران شاهد بارشهای نرمال و در برخی نقاط حتی بیشتر از حد معمول خواهند بود. این روند میتواند آغاز بهبود نسبی شرایط بارندگی در فصل زمستان باشد، هرچند کمبودهای انباشتهشده سالهای اخیر را جبران نخواهد کرد. همزمان انتظار میرود دمای هوا در بسیاری از استانها کاهش محسوسی داشته باشد و تهران نیز در روزهای پایانی هفته آینده به نزدیکی صفر و حتی زیر صفر درجه برسد.
صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، درباره خبری که با عنوان "النینو در راه ایران" در رسانهها شده است، میگوید: النینو یکی از چرخههای آب و هوایی است که سیکلهای ۲ تا ۷ ساله دارد و یکی از فازهای نوسان جنوبگان یا انسو (ENSO) است.
او تصریح میکند: نوسان جنوبگان هم در مناطق استوایی اقیانوس آرام اتفاق میافتد؛ یعنی اینکه بگویید النینو به سمت ایران آمد، اصلا غلط علمی و غلط فاحشی است؛ مثل این است که بگویی آمریکا به ایران آمد، یا آمریکا در راه ایران؛ اصلا اینها غلط است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه میکند: بیشترین تاثیرات النینو روی همان قسمت قاره آمریکا و بخشهای شرقی آسیا و شمال استرالیا است که در این مناطق یکسری تغییرات اتفاق میافتد و در فصل زمستان و فصل بهار با احتمال بالای ۶۰ و ۷۰ درصد، به فاز خنثی میآید و با احتمال زیر ۲۰ درصد ممکن است در فصل بهار النینو شود.
ضیاییان تاکید میکند: همبستگی النینو با بارشهای ایران حدود ۶۰ درصد است؛ بارها و سالها بوده که پدیده لانینا بوده و ما ترسالی داشتیم، یا النینو بوده و ما خشکسالی داشتیم؛ بنابراین یک عامل خیلی درشت نیست؛ یکی از دهها عامل دیگری است که موجب بارش بر روی کشور ما میشود و بر این اساس ربط دادن کل بارشهای ایران به النینو کار درستی نیست.
پیشبینی بارش این است که ما در ۶ هفته آینده بارشهای خوبی را روی کشورمان داریم.
او میگوید: همه عوامل باید دست به دست هم بدهد که بارشهای مناسبی در کشور داشته باشیم؛ خوشبختانه پیشبینی ما برای ۶ هفته آینده در نقاط مختلف کشور این است که ما بارشهای مناسبی را روی کشورمان خواهیم داشت. این بارشها در خیلی جاها بارش نرمال فصل و در برخی جاها نیز قدری بیشتر از نرمال است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، یادآور میشود: یادمان نرود که ما پاییز کمبارشی داشتیم و حتی اگر بارش نرمال یا فرانرمالی هم در برخی مناطق کشور اتفاق بیوفتد، جبران کمبود بارشهای پاییزه و سال گذشته را نمیکند.
ضیاییان ادامه میدهد: پیشبینی فعلی ما این است که باتوجه به جمیع جهات، وضعیت بارندگی بهتر میشود؛ ضمن اینکه اگر پیشبینیای هم برای النینو میخواهیم الان در حال حاضر در فاز لانینا هستیم؛ ضمن اینکه میبینید بارشهای خوبی هم اتفاق افتاده است؛ بنابراین النینو باشد یا لانینا باشد، زیاد ربطی ندارد؛ وقتی ما میگوییم همبستگی النینو با بارشهای کشور ما ۵۰ یا ۶۰ درصد است، شما اگر یک سکه را هم بالا بیندازید، احتمال ۵۰ درصد برای هر طرف سکه وجود دارد؛ بنابراین خیلی همبستگی قویای درباره اینها وجود ندارد.
او میگوید: الان فعلا در فاز لانینا هستیم و در ماههای آینده یا فصلهای آینده، احتمال زیاد این است که ما در فصل زمستان و فصل بهار در فاز خنثی باشیم و با احتمال خیلی کم و احتمال زیر ۳۰ درصد، ۲۰ درصد ممکن است که ما النینو داشته داشته باشیم.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا میافزاید: اصلا پیشبینی بارش را به النینو ربط ندهید؛ پیشبینی بارش این است که ما در ۶ هفته آینده بارشهای خوبی را روی کشورمان داریم؛ در فصل زمستان هم ما بارش نرمال را برای کشورمان پیشبینی میکنیم و در برخی مناطق احتمال بارشهای نرمال هم وجود دارد.
ضیاییان در تشریح پدیده النینو و لانینو، میگوید: یک نوسان جنوبگان است که در روی استوا و روی اقیانوس آرام صورت میگیرد که ۳ تا فاز دارد؛ یک فاز آن النینو، یک فاز لانینا و فاز دیگر هم خنثی است؛ این ۳ فاز نوسان میکند؛ بستگی دارد که دمای دریا، کدام طرف اقیانوس گرمتر یا سردتر باشد، فازها نامگذاری میشوند.
او اضافه میکند: برای تهران پیشبینی ما این است که از بعدازظهر روز شنبه بیستودوم آذرماه به بعد و شب، با احتمال کم بارش پراکنده داریم و پدیدهای که برای روز یکشنبه میتوانیم روی آن حساب کنیم کاهش دما است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، در ادامه میافزاید: در روزهای آخر هفته دمای هوا در تهران خیلی پایین میآید و سامانه دیگری که تهران را هم تحت تاثیر قرار میدهد، تقریبا از اواخر روز سهشنبه خواهد بود.
ضیاییان میگوید: در اواخر هفته آینده دمای تهران نزدیک به صفر درجه خواهد بود و ممکن است به زیرصفر هم برسد.