گزافه گویی جدید وزیر لبنانی علیه ایران

به گزارش تابناک، «یوسف رجی» وزیر امور خارجه لبنان، امروز (جمعه)، در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره خبر داد که دولت لبنان طی روز‌های اخیر هشدار‌هایی از سوی برخی کشور‌های عربی و غیرعربی دریافت کرده است که حاکی از آمادگی اسرائیل برای انجام یک حمله نظامی گسترده علیه لبنان است.

وی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک بیروت گفت: «تماس‌های دیپلماتیک خود را به‌صورت فشرده ادامه می‌دهیم تا لبنان و زیرساخت‌ها و مراکز حیاتی آن را از هرگونه حمله اسرائیلی دور نگه داریم.»

وزیر خارجه لبنان همچنین درباره نشست‌های موسوم به «کمیته مکانیزم» تصریح کرد که این جلسات به معنای ورود به مذاکرات سنتی با اسرائیل نیست و افزود: «این نشست‌ها نباید به‌عنوان مذاکرات کلاسیک یا سیاسی با اسرائیل تفسیر شوند.»

او در ادامه تأکید کرد که بیروت به‌دنبال بازگشت به توافق آتش‌بس با اسرائیل است و در عین حال گفت: «بحث معاهده صلح در شرایط فعلی کاملا دور از دسترس است.»

وزیر خارجه لبنان در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به انتقاد از حزب‌الله لبنان پرداخت و گفت که این جنبش سلاح خود را زمین نمی‌گذارد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی‌های متعدد خود هرگونه بحث در مورد خلع سلاح این جنبش را رد کرده و تأکید داشته سلاح، یک حق دفاعی است و تا زمانی که تهدید‌های اسرائیل علیه لبنان و منطقه ادامه داشته باشد، سلاح حفظ خواهد شد.

سلاح برای دفاع از لبنان: نعیم قاسم تأکید می‌کند که سلاح‌های حزب‌الله نه برای قدرت سیاسی داخلی، بلکه برای دفاع از حاکمیت و مرز‌های لبنان در برابر تجاوزات اسرائیل ضروری است.

دبیرکل حزب‌الله بار‌ها بیان کرده است که مسئله سلاح حزب‌الله یک موضوع داخلی است و هیچ طرف خارجی (چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی) حق دخالت یا تصمیم‌گیری در مورد آن را ندارد.

یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان که بار‌ها مواضع تندی علیه ایران اتخاذ کرده است، در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تهران را به بی‌ثبات کردن منطقه و مداخله در امور داخلی لبنان متهم کرد.

این ادعا در حالی مطرح شده است که «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به صراحت اعلام کرده است که تهران «هیچ مداخله‌ای در امور داخلی لبنان ندارد» و این ادعا را یک بحث «انحرافی» است.

بقایی همچنین تأکید کرده بود که ایران همواره بر احترام به استقلال لبنان تأکید کرده و اعلام داشته که از هرگونه گفت‌و‌گو با هدف تقویت روابط دوجانبه بین تهران و بیروت استقبال می‌کند.

در همین راستا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران، به طور رسمی از یوسف رجی برای سفر به تهران دعوت کرد تا در مورد مسائل منطقه و توسعه روابط رایزنی صورت گیرد.