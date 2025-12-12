اختلاف آماری بین پزشکیان و پوتین چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پس از انتشار بخشهایی از دیدار رئیسجمهور کشورمان و ولادیمیر پوتین در جریان سفر مسعود پزشکیان به ترکمنستان، بخشی از گفتوگوی دو طرف درباره طول اراضی مسیر رشت–آستارا با واکنش در فضای مجازی روبهرو شد.
بر اساس فیلمی که در فضای مجازی بازتاب یافته است، رئیسجمهور کشورمان اعلام کرد، تا امروز «تملک 110 کیلومتر» از اراضی مسیر راه اهن رشت- آستارا صورت گرفته است، پزشکیان همچنین تاکید کرد که تا پایان سال کل اراضی مرتبط با این پروژه به تملک دولت در خواهد آمد
در همین لحظه پوتین با تعجب به پزشکیان گفت « مسیر 93 کیلومتر است».
رئیس جمهور کشورمان در واکنش به آمار مطرح شده از سوی پوتین، ضمن تاکید روی آمار تملک 106 تا 110 کیلومتر از اراضی مذکور، اعلام کرد که هر هفته میزان پیشرفت پروژه راه آهن رشت -آستارا را دنبال میکنم.
بررسیهای میدانی و دادههای فنی پروژه نشان میدهد عدد اعلامشده توسط رئیسجمهور دقیق بوده و همان 110 کیلیومتر آمار اعلامی در خصوص تملک اراضی مرتبط با پروژه مذکور صحیح است، چراکه طول کل میسر این پروژه نیز 162 کیلومتر میباشد.
گفتنی است، سفر رئیس جمهور به ترکمنستان با هدف حضور در اجلاس بینالمللی صلح و اعتماد انجام گرفته است. پزشکیان در این اجلاس سخنرانی کرده و محورهای مرتبط با همکاریهای منطقهای و تقویت رویکردهای صلحمحور را تشریح نمود. او همچنین در حاشیه این رویداد، علاوه بر دیدار با مقامات ارشد ترکمنستان، با رؤسای کشورهای حاضر در اجلاس از جمله پوتین گفتوگو و تبادل نظر داشت.