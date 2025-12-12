میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اختلاف آماری بین پزشکیان و پوتین چه بود؟

پس از واکنش‌ها در فضای مجازی و اظهارات کاربران درباره اختلاف آمار بین پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان و پوتین در مورد تملک اراضی در پروژه رشت-آستارا، مشخص شد، رقم واقعی تملک اراضی همان 110 کیلومتری است که مسعود پزشکیان اعلام کرده است
کد خبر: ۱۳۴۵۴۴۶
| |
1148 بازدید

حاشیه گفتگوی پزشکیان و پوتین درباره پروژه رشت آستارا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پس از انتشار بخش‌هایی از دیدار رئیس‌جمهور کشورمان و ولادیمیر پوتین در جریان سفر مسعود پزشکیان به ترکمنستان، بخشی از گفت‌وگوی دو طرف درباره طول اراضی مسیر رشت–آستارا با واکنش در فضای مجازی روبه‌رو شد.

بر اساس فیلمی که در فضای مجازی بازتاب یافته است، رئیس‌جمهور کشورمان اعلام کرد، تا امروز «تملک 110 کیلومتر» از اراضی مسیر راه اهن رشت- آستارا صورت گرفته است، پزشکیان همچنین تاکید کرد که تا پایان سال کل اراضی مرتبط با این پروژه به تملک دولت در خواهد آمد

در همین لحظه پوتین با تعجب به پزشکیان گفت « مسیر 93 کیلومتر است».

رئیس جمهور کشورمان در واکنش به آمار مطرح شده از سوی پوتین، ضمن تاکید روی آمار تملک 106 تا 110 کیلومتر از اراضی مذکور، اعلام کرد که هر هفته میزان پیشرفت پروژه راه آهن رشت -آستارا را دنبال میکنم.

بررسی‌های میدانی و داده‌های فنی پروژه نشان می‌دهد عدد اعلام‌شده توسط رئیس‌جمهور دقیق بوده و همان 110 کیلیومتر آمار اعلامی در خصوص تملک اراضی مرتبط با پروژه مذکور صحیح است، چراکه طول کل میسر این پروژه نیز 162 کیلومتر می‌باشد.

گفتنی است، سفر رئیس جمهور به ترکمنستان با هدف حضور در اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد انجام گرفته است. پزشکیان در این اجلاس سخنرانی کرده و محورهای مرتبط با همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت رویکردهای صلح‌محور را تشریح نمود. او همچنین در حاشیه این رویداد، علاوه‌ بر دیدار با مقامات ارشد ترکمنستان، با رؤسای کشورهای حاضر در اجلاس از جمله پوتین گفت‌وگو و تبادل نظر داشت.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پوتین رشت پروژه آستارا مسعود پزشکیان مسعود پزشکیان رئیس جمهور
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان عشق‌آباد را به مقصد تهران ترک کرد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005e0k
tabnak.ir/005e0k