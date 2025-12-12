یک استقلالی کاپیتان پرسپولیس شد! +عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، تعطیلات نیم‌فصل لیگ برتر فوتبال زنان ایران با خبری جنجالی همراه شد؛ زهرا قنبری و زهرا خواجوی، دو بازیکن سابق ایستا البرز، به پرسپولیس تهران پیوستند. این انتقال خیلی زود با تأیید رسمی باشگاه همراه شد، و نکته جالب اینکه هر دو بازیکن پیش‌تر علاقه خود به استقلال را ابراز کرده بودند.

در اولین بازی دور برگشت لیگ برتر که از امروز آغاز شد، زهرا قنبری نه تنها در ترکیب اصلی پرسپولیس حضور داشت، بلکه با نظر مریم آزمون، کاپیتان تیم نیز شد. این اتفاق، مشابه تجربه رامین رضاییان در استقلال مردان، برای فوتبال زنان نیز رخ داد.

قنبری، که با عنوان «خانم گل فوتبال ایران» شناخته می‌شود، تابستان امسال از خاتون جدا شد و نیم‌فصل را در ایستا البرز توپ زد. حالا او در اولین بازی برای پرسپولیس مقابل تیم سابقش، ایستا، به میدان رفت.

زهرا خواجوی، دروازه‌بان اول تیم ملی ایران، به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نداشت، اما انتقال او به جمع زنان قرمزپوش قطعی است و مورد توجه هواداران قرار گرفته است.