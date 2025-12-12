به گزارش تابناک به نقل از کریپتو نیوز؛ سرمایهگذاران رمزارزها از رکورد جدید سهام اساندپی ۵۰۰ پیروی کردند، با اینکه ضعف مجدد سهام اوراکل، نگرانیهایی در مورد فناوریهای بزرگ و تجارت هوش مصنوعی برانگیخت.
عدم خرید ثابت در افت شدید، سود بیتکوین را محدود نگه میدارد و سامر حسن، تحلیلگر ارشد بازار در «ایکس اس دات کام» (XS.com) گفت که بازار هنوز فاقد خریداران متعهد است و این مورد موجب میشود قیمتها آسیبپذیر باشند. بیش از ۲۲۰ میلیون دلار نقدینگی در معاملات خرید امروز نشان میدهد که معاملهگران اهرمی به جای موقعیتیابی برای بازگشت، عقبنشینی میکنند.
معاملهگران آسیایی تغییرات موقعیت را زیر نظر دارند و این پسزمینه، تمرکز آنان را به همان اندازه که بر قیمت اصلی سوق میدهد، بر دادههای موقعیتیابی و نرخهای تامین مالی نیز حفظ میکند.
یکی از ستونهای حمایتی، صندوقهای معاملاتی بیتکوین در بورس آمریکا است؛ پلتفرم تحقیقاتی رمزارز مبتنی بر هوش مصنوعی سوسو ولیو، روز پنجشنبه بیش از ۲۲۳ میلیون دلار جریان خالص ورودی را گزارش کرد که بیشترین میزان در ۲۰ روز گذشته است. با این حال، در شرایط فعلی، این جریانها ممکن است منعکسکننده موقعیتیابی کوتاهمدت تا تقاضای نهادی چسبنده باشند و با تزلزل بازارهای سهام به سرعت معکوس شوند.
تحلیلگران صرافی بیتفینکس گفتند که حرکات بعدی به سیگنالهای فدرال رزرو، واکنشهای بازار خزانهداری، جریانهای صندوقهای قابل معامله در بورس و رفتار اتریوم نسبت به بیتکوین بستگی دارد.
آنان خاطرنشان کردند که افزایش مداوم اتریوم به بیتکوین، حتی با کارمزدهای پایین شبکه، نشان میدهد که سرمایه در حال بازگشت به داستان بلندمدت اتریوم است و این جفت رمزارز را به معیار مفید برای ریسکپذیری در رمزارزها تبدیل میکند.
بازارهای جهانی از زمانی که فدرال رزرو این هفته سومین کاهش متوالی نرخ بهره را اعلام کرد، در حال تنظیم مجدد هستند، در حالی که این کاهش کمتر از آنچه بسیاری نگران بودند، تهاجمی به نظر میرسید. این اقدام به افزایش شاخص جهانی اماسسیآی به بالاترین سطح بسته شدن جدید و کاهش شاخص دلار به پایینترین سطح دو ماهه کمک کرد.
بهروزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی در روز جمعه
این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.
۱- بیتکوین
قیمت: ۹۲ هزار و ۲۴۷ دلار و ۴۲ سنت
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۲۳ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۳۲ درصد افزایش
۲- اتریوم
قیمت: ۳۲۳۸.۸۱ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۵ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۶۶ درصد افزایش
۳-تتر
قیمت: یک دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش
۴-ریپل
قیمت: ۲.۰۲ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۷ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۵۸ درصد کاهش
۵- بایننس
قیمت: ۸۸۷.۱۱ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۵۸ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۳۶ درصد کاهش
۶- یواسدیکوین
قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: صفر درصد افزایش
۷- سولانا
قیمت: ۱۳۷.۰۳ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۶۵ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۷۱ درصد کاهش
۸-ترون
قیمت: ۰.۲۷۹۶ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۳ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۲۴ درصد کاهش
۹- دوجکوین
قیمت: ۰.۱۴۰۰ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹۳ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۳۰ درصد کاهش
۱۰- کاردانو
قیمت: ۰.۴۲۰۸ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۳۹ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۶۳ درصد کاهش