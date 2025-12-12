به گزارش تابناک؛ حجتالاسلام والمسلمین «محمدجواد حاج علی اکبری» در خطبه نماز جمعه امروز ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ تهران که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: خداوند از همه مومنان میخواهد مواظب شیاطین در زندگی فردی و اجتماعی باشند، انسانهای باتقوا با حسگرهای فعالی که دارند مراقبند و به محض وسوسه شیطانی، ترویج بی حیایی و بی عفتی و ایجاد اختلاف در جامعه به خود میآیند.
وی با بیان این که بصیرت محصول عالی تقواست، اظهار داشت: روز گذشته شاهد محفل سراسر نور و حماسه با حضور مداحان اهل بیت در محضر رهبر عالیقدر انقلاب بودیم، جلسه باصفا و نورانی که تشکیل شد و نورانیت آن به همه جامعه ما منعکس گردید، مخصوصا رهنمودهای فاطمی و دلنشین و بصیرت آفرین رهبری نگاهی به آخرین موقعیتی بود که هم اکنون در آن قرار داریم.
حاج علی اکبری تصریح کرد: رهبر انقلاب در این دیدار نکات مهمی را بیان کردند و در برابر این سوال که آیا جنگ میشود یا نمیشود فرمودند برخی به این مساله دامن میزنند، البته دشمنان ما در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه چنان سیلی از دست فرزندان اسلام خوردند که فعلا باید خود را جمع کنند، رهبری در این دیدار فرمودند جنگ وجود دارد و آن جنگ نرم است، جنگ سخت فعلا نیست و انشالله نخواهد شد، البته مسئولین مربوطه در بخشهای نظامی و امنیتی هر روز در حال آماده شدن هستند.
دشمن به دنبال جنگ شناختی، ادراکی و تولید آشوب ذهنی در جامعه است
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: میدان جنگ در جای دیگری است که از قبل هم بوده هم اکنون شدیدتر است و آن جنگ شناختی، ادراکی و نرم است، صف آرایی را ببینید در مرکز جبهه شیطان، آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند و دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت را دنبال میکنند، هدف کوتاه مدت آنان تولید آشوب ذهنی در جامعه است، هدف بلند مدت نیز استحاله هویتی و مساله تصرف اندیشهها و دل هاست.
حاج علی اکبری افزود: دشمنان ایران با همه سازوکار و امکانات برای تحقق این موضوع به میدان آمدند و در این جبهه آرایی و صف آرایی، جامعه مومنان باید صف آرایی متناسب را داشته باشد، وقتی جبهه شیطان در صدد تولید آشوب ذهنی در جامعه است، صف آرایی امت باید در چنین صحنهای باشد، جنگ اصلی اینجاست اشتباه نکنیم دشمن میخواهد ما اشتباه کنیم.
وی تاکید کرد: مساله، آشوب ذهنی است، دشمن در این بخش نسخه برای عموم افراد جامعه، نخبگان و مسئولان دارد، برای عموم جامعه میخواهد یک حالت سرگشتگی و حیرانی تحلیلی ایجاد کند و جنگ روایتها راه بیاندازد که احساس پیروزی در جامعه کاسته شود و به تدریج جای خود را به احساس شکست بدهد، میخواهد در امنیت روانی جامعه اخلال ایجاد کند، میخواهد شایعه پذیری جامعه را افزایش دهد، اینجاست که عموم جامعه باید مراقب توطئه دشمن باشند.
دشمن میخواهد نخبگان را دچار فلج تحلیلی کند
خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه ما در نبرد ۱۲ روزه پیروز قطعی میدان بودیم، گفت: این یک روایت هنرمندانه میخواهد، باید مراقب امنیت روانی خود و جامعه در برابر طراحیهای مسموم، اختلاف افکنیها و دو قطبیها باشیم، شیطان دنبال این است که نخبگان را دچار فلج تحلیلی کند، با آلودگی اطلاعاتی و روایتهای نامعتبر میخواهد عناصر افکار عمومی و نخبگان را تحت تاثیر قرار دهد و به جان هم بیاندازد.
حجت الاسلام حاج علی اکبری افزود: آنان به دنبال ایجاد مسائل حاشیهای و نزاعهای بی حاصل در کشور هستند، نخبگان و قلمدارها باید مراقب باشند که قلم و زبانشان در اختیار شیطان قرار نگیرد، در این عملیات گسترده دشمن برای مسئولان و مدیران جامعه هم نسخه دارد.
دشمن برای مسئولان و مدیران هم برنامه دارد، میخواهد آنان را دچار خطای محاسباتی کند
وی تصریح کرد: برنامه دشمن برای مسئولان و مدیران کشور این است که آنان را دچار خطای محاسباتی و گرفتار حاشیهها کند، بترساند و به جان هم بیاندازد، در حالی که تمام مدیران کشور در تمام سطوح باید به خدمت فکر کنند، آنچه مردم را آزار میدهند را معالجه کنند.
حاج علی اکبری ادامه داد: مسئولان نباید به چیز دیگری فکر کنند و باید متمرکز و متحد باشند، این توقعی است که از مسئولان و مدیران جامعه است، همه ما باید مراقبت کنیم.
خانواده یک نهاد فطری و سلول تشکیل جامعه است
خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه اول خود با اشاره به سالروز ولادت حضرت زهرا (س) با اشاره به ویژگیهای آن حضرت، گفت: وقتی به حضرت زهرا (س) که محور و مدار خاندان پیامبر (ص) است نگاه میکنیم مساله خانواده و خانواده داری حرف اول را میزند، موضوع خانواده یک موضوع عادی نیست بلکه یک موضوع حیاتی است.
حاج علی اکبری ادامه داد: آنچه باعث میشود خانواده اصالت، قوام و قوت لازم را پیدا کند تا جامعه را به سوی آرمانهای بزرگ و سعادت آفرین حرکت دهد، مساله زیست عفیفانه است که هم مبنا و بنیان و هم عامل پیشرفت برای فرد، خانواده و برای جامعه است.
خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت: خانواده یک نهاد فطری و سلول تشکیل جامعه است، مهمترین شرط برای تشکیل، استحکام و تعالی خانواده رعایت عفت و پاکدامنی است، عفت باعث ایجاد اعتماد، وفاداری و حفظ مودت در خانواده و تربیت نسل سالم است و شیطان با ترویج بی عفتی، بی حیایی و هرزگی درصدد آسیب زدن به سلول تشکیل مجتمع انسانی یعنی خانواده است.
وی تاکید کرد: گسترش بی عفتی در جامعه بشری کاهش ازدواج و فرزندآوری را در پی دارد، جامعه ایرانی که در پرتو فاطمی و اصالت زهرایی، سرمایه بسیار بزرگ خانواده و اصالت خانوادگی را دارد در برابر این هجوم بی امان شیاطین از این گوهر درخشنده مثل جان حفاظت کند.
امنیت در محیط خانواده از مهمترین دستاوردهای عفت و پاکدامنی است
خطیب نماز جمعه تهران افزود: یک روی سکه زیست عفیفانه اینکه فرمان خداوند است، افراد باید با مراقبت از خویشتن و رعایت تقوای الهی مخصوصا معاشرت زن و مرد در جامعه از حریم ایمان خود و عفت اجتماعی محافظت کند، روی دیگر سکه این است که خداوند از دولت اسلامی توقع دارند که زمینه تسهیل ازدواج را فراهم کنند تا در سن مناسب این امر الهی برای جوانان امکان پذیر شود.
وی تصریح کرد: همه کسانی که امکان برایشان وجود دارد باید نسبت به تاسیس خانواده و ازدواج از جامعه جوان حمایت کنند، این فرمان خداوند است.