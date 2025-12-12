امام‌ جمعه تبریز‌گفت: افزایش بی‌دلیل نرخ ارز و سکه قابل قبول نیست، آن‌هم در شرایطی که هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.

به‌گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام احمد مطهری‌اصل، امام‌جمعه تبریز، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تشریح وضعیت اقتصادی کشور، تأکید کرد: در شرایط تورم و فشار معیشتی، مطابق توصیه رهبر معظم انقلاب حمایت از دولت یک وظیفه است، نه تشریفات؛ این حمایت باید با تلاش مضاعف دولت برای کنترل بازار و کاستن از فشار بر مردم همراه باشد.

وی با انتقاد از رشد ناگهانی قیمت دلار و طلا گفت: افزایش بی‌دلیل نرخ ارز و سکه قابل قبول نیست، آن‌هم در شرایطی که هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. بسیاری از کالاها هیچ ارتباطی با دلار ندارند اما بازهم به‌طور غیرمنطقی گران شده‌اند.

امام‌جمعه تبریز با تأکید بر اینکه دولت باید مراقب معیشت مردم باشد، هشدار داد: بی‌توجهی به فشارهای معیشتی ممکن است نارضایتی‌هایی ایجاد کند که زمینه‌ساز مشکلات دیگر شود. این مردم شریف در انقلاب، دفاع مقدس، تحریم‌ها و همه سختی‌ها پای کشور ایستاده‌اند؛ پس باید صادقانه به آنان خدمت کرد.

مطهری‌اصل با اشاره به تحولات منطقه و اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی نه‌تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه حتی قابل اعتنا هم نیستند. آن‌ها به هیچ اصول و تعهدی پایبند نیستند و نمونه‌اش را در سوریه و کشورهای عربی دیده‌ایم.

وی با انتقاد از نگاه دوباره برخی جریان‌ها به مذاکره با دشمن، گفت: کشورهای دیگر مذاکره کردند؛ نتیجه چه شد؟ ما باید روی پای خود بایستیم و در محور مقاومت حمایت کنیم. آرامش منطقه زمانی بازمی‌گردد که رژیم کودک‌کش صهیونیستی از میان برداشته شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی به تلاش دشمنان برای تضعیف روحیه و معنویت نسل جوان پرداخت و گفت: دشمن فهمیده که نمی‌تواند از نظر نظامی ایران را تسلیم کند، بنابراین قلب و ذهن جوانان را نشانه گرفته است. وظیفه ماست در همان نقطه‌ای که دشمن حمله می‌کند دفاع کنیم.

مطهری‌اصل با بیان اینکه خانواده مسئله‌ای حیاتی است، افزود: استحکام خانواده زمانی شکل می‌گیرد که زیست عفیفانه در آن رعایت شود. دشمن به‌دنبال ضربه‌زدن به عفت و پاکدامنی است تا بنیان خانواده را از هم بپاشد.

وی با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله مفتح و نامگذاری 27 آذر به‌عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: پیش از انقلاب، میان این دو نهاد بدبینی وجود داشت اما امروز این روز نماد پیوند و هم‌افزایی است. این وحدت به معنی یکی‌شدن نیست؛ هرکدام مأموریت خاص خود را دارند اما پیشرفت کشور در گرو همکاری این دو مجموعه است.

امام‌جمعه تبریز با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره جایگاه مداحان بیان کرد: جوانان باید پرشور، باایمان و اهل دفاع از وطن باشند و مداحان نقشی مهم در هدایت این روحیه دارند. لازم است نشست‌های تخصصی برگزار شود تا سطح محتوای مداحی‌ها ارتقا یابد.

مطهری‌اصل با دعوت مردم به رعایت واجبات و پرهیز از محرمات گفت: برخی گناهان کبیره‌اند و فقط با توبه‌ای ویژه بخشیده می‌شوند. آثار برخی گناهان هم در دنیا دامنگیر انسان می‌شود و هم در آخرت.

وی با اشاره به اینکه بارش‌های اخیر جبران‌کننده ماه‌ها خشکسالی نیست، بر لزوم صرفه‌جویی در آب و انرژی تأکید کرد و گفت: اسراف در مصرف آفت جدی جامعه است. بسیاری از مواقع آب بی‌دلیل هدر می‌رود. خانواده‌ها، به‌ویژه بانوان، باید به مدیریت مصرف توجه ویژه داشته باشند.